«Делал добрые дела», но уволился: советник Синегубова Семенуха мобилизовался

Каденция работы в ХОВА закончилась, написал советник начальника ХОВА Роман Семенуха на своей странице в Facebook.

В сообщении он поблагодарил за совместную работу коллег, а также начальника ХОВА Олега Синегубова. Он отметил, что вместе «делали добрые дела» для сохранения Слобожанщины.

«Вся моя работа военные годы была связана с взаимодействием с разными невероятными людьми из Вооруженных Сил Украины, которые служат нашему Государству. Имею честь прожить эти годы с Вами. Теперь становлюсь частью Вооруженных Сил Украины. В единстве сила», – добавил Семенуха.

Роман Семенуха стал заместителем главы ХОВА (тогда – ОГА) в марте 2021 года. Тогда ее возглавляла Айна Тымчук. В октябре прошлого года он уволился и стал советником начальника областной военной администрации.