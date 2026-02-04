«Делал добрые дела», но уволился: советник Синегубова Семенуха мобилизовался
Каденция работы в ХОВА закончилась, написал советник начальника ХОВА Роман Семенуха на своей странице в Facebook.
В сообщении он поблагодарил за совместную работу коллег, а также начальника ХОВА Олега Синегубова. Он отметил, что вместе «делали добрые дела» для сохранения Слобожанщины.
«Вся моя работа военные годы была связана с взаимодействием с разными невероятными людьми из Вооруженных Сил Украины, которые служат нашему Государству. Имею честь прожить эти годы с Вами. Теперь становлюсь частью Вооруженных Сил Украины. В единстве сила», – добавил Семенуха.
Роман Семенуха стал заместителем главы ХОВА (тогда – ОГА) в марте 2021 года. Тогда ее возглавляла Айна Тымчук. В октябре прошлого года он уволился и стал советником начальника областной военной администрации.
