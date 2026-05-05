Live

В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар

Происшествия 15:50   05.05.2026
Виктория Яковенко
В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар Фото: Александр Гололобов

В результате вражеского удара возник пожар в Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов около 15:30.

Он также отметил, что продолжается серия взрывов.

«Пожалуйста, будьте осторожны, максимально удаляйтесь от эпицентра», – обратился Гололобов.

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.

Взрывы также раздавались в городе после 12:30. БпЛА атаковали Холодногорский и Киевский районы.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополнено)
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополнено)
05.05.2026, 12:54
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», днем тоже были взрывы
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», днем тоже были взрывы
05.05.2026, 15:38
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
05.05.2026, 09:30
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
05.05.2026, 12:12
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
05.05.2026, 08:04
В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар
В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар
05.05.2026, 15:50

Новости по теме:

27.04.2026
Беспилотники атаковали Малоданиловскую громаду — что сказал Гололобов
10.04.2026
Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
12.03.2026
Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие
02.03.2026
Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов
28.02.2026
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 15:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара возник пожар в Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов около 15:30.".