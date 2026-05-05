В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар
В результате вражеского удара возник пожар в Малоданиловской громаде, сообщил ее глава Александр Гололобов около 15:30.
Он также отметил, что продолжается серия взрывов.
«Пожалуйста, будьте осторожны, максимально удаляйтесь от эпицентра», – обратился Гололобов.
Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.
Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.
Взрывы также раздавались в городе после 12:30. БпЛА атаковали Холодногорский и Киевский районы.
• Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 15:50;