Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали

Этой ночью в результате аварии в Малоданиловской громаде было повреждено коммунальное имущество. Виновники скрылись с места происшествия. И такие ситуации уже стали обыденностью, утверждает глава громады Олександр Гололобов.

Неприятная новость заключается в том, что ночью участились случаи неадекватного вождения, а также ДТП, отметил он.

Видео: Александр Гололобов

Однако, акцентировал глава громады, есть и приятные новости – на территории есть достаточно камер видеонаблюдений.

Видео: Александр Гололобов

«Это позволяет правоохранительным органам достаточно быстро установить, кто именно причастен, на каком транспорте передвигался и куда скрылся с места происшествия, с последующим привлечением виновных лиц к ответственности», – отметил Гололобов.