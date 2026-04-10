Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
Этой ночью в результате аварии в Малоданиловской громаде было повреждено коммунальное имущество. Виновники скрылись с места происшествия. И такие ситуации уже стали обыденностью, утверждает глава громады Олександр Гололобов.
Неприятная новость заключается в том, что ночью участились случаи неадекватного вождения, а также ДТП, отметил он.
Однако, акцентировал глава громады, есть и приятные новости – на территории есть достаточно камер видеонаблюдений.
«Это позволяет правоохранительным органам достаточно быстро установить, кто именно причастен, на каком транспорте передвигался и куда скрылся с места происшествия, с последующим привлечением виновных лиц к ответственности», – отметил Гололобов.
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 09:51;