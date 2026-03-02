Гололобов: в Малой Даниловке в пожаре погиб человек
Утром 2 марта начальник глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал о смертельном пожаре, который произошел в поселке.
По его данным, в Малой Даниловке загорелся частный дом. В результате в пожаре погиб местный житель. Предварительно, возгорание началось не из-за «прилета».
«По предварительной информации, возгорание носило бытовой характер. Все обстоятельства трагедии выясняются соответствующими службами. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – добавил Гололобов.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ударов БпЛА утром 2 марта в Харькове два возгорания возникли в Шевченковском и Киевском районах. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития в Шевченковском районе Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.
Читайте также: На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорание, гололобов, малая даниловка, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Гололобов: в Малой Даниловке в пожаре погиб человек», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 10:15;