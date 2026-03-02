Гололобов: в Малой Даниловке в пожаре погиб человек

Утром 2 марта начальник глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал о смертельном пожаре, который произошел в поселке.

По его данным, в Малой Даниловке загорелся частный дом. В результате в пожаре погиб местный житель. Предварительно, возгорание началось не из-за «прилета».

«По предварительной информации, возгорание носило бытовой характер. Все обстоятельства трагедии выясняются соответствующими службами. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – добавил Гололобов.

