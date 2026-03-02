Live
Гололобов: в Малой Даниловке в пожаре погиб человек

Происшествия 10:15   02.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Гололобов: в Малой Даниловке в пожаре погиб человек

Утром 2 марта начальник глава Малоданиловской громады Александр Гололобов рассказал о смертельном пожаре, который произошел в поселке.

По его данным, в Малой Даниловке загорелся частный дом. В результате в пожаре погиб местный житель. Предварительно, возгорание началось не из-за «прилета».

«По предварительной информации, возгорание носило бытовой характер. Все обстоятельства трагедии выясняются соответствующими службами. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – добавил Гололобов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за ударов БпЛА утром 2 марта в Харькове два возгорания возникли в Шевченковском и Киевском районах. Об этом проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В результате одного из ударов произошло возгорание в 9-этажном здании общежития в Шевченковском районе Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
