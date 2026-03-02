На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)

Утром 2 марта очевидцы начали публиковать в соцсетях фото и видео происшествия с фурой на Аэрокосмическом проспекте в Харькове.

Видео: ХС | Харьков

По словам очевидцев, просто посреди перекрестка с улицей Молочной на Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура с дровами.

В результате авто перекрыло движение в сторону центра, отмечают пользователи в соцсетях. На дорогах появляются пробки, есть проблемы с курсированием трамваев.

Видео: Типичное ХТЗ

На данным момент правоохранители не комментировали произошедшее. Информации о пострадавших или повреждениях в результате аварии нет.