Live
  • Пн 02.03.2026
  • Харьков  +1°С
  • USD 43.1
  • EUR 50.87
  • 06:27

На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)

Происшествия 08:36   02.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео) Фото: ТГ-канал Алексеевка|Харьков

Утром 2 марта очевидцы начали публиковать в соцсетях фото и видео происшествия с фурой на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. 

Видео: ХС | Харьков

По словам очевидцев, просто посреди перекрестка с улицей Молочной на Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура с дровами.

ДТП на Аэрокосмическом с фурой 2 марта
Фото: Харьков 1645

В результате авто перекрыло движение в сторону центра, отмечают пользователи в соцсетях. На дорогах появляются пробки, есть проблемы с курсированием трамваев.

Видео: Типичное ХТЗ

На данным момент правоохранители не комментировали произошедшее. Информации о пострадавших или повреждениях в результате аварии нет.

Читайте также: В результате утренних «прилетов» в Харькове начались пожары – детали от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
Взрывы прогремели в Харькове утром 2 марта: что известно (дополнено)
02.03.2026, 06:56
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
Пострадала женщина и повреждены надгробия — БпЛА ударили по Харьковщине
01.03.2026, 21:34
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
Новости Харькова – главное 2 марта: удары по городу, пожары
02.03.2026, 08:17
До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области
До 4 человек возросло количество жертв на предприятии в Харьковской области
01.03.2026, 20:31
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами, итоги февраля
Новости Харькова – главное 1 марта: утренняя атака дронами, итоги февраля
01.03.2026, 22:00
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
02.03.2026, 08:36

Новости по теме:

19.02.2026
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине
14.02.2026
Вода попала в газопровод: без услуги было несколько домов в Харькове (видео)
13.02.2026
Четыре человека пострадали в ДТП на Харьковщине: полиция ищет свидетелей
12.02.2026
Гнал 120 км/ч, погибли два человека: приговор водителю на Харьковщине (видео)
10.02.2026
Что со светом на Харьковщине: обесточен ряд громад, причины разные


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 08:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 марта очевидцы начали публиковать в соцсетях фото и видео проинсшествия с фурой на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. ".