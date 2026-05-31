Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога

Самым жарким станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине и больше всего – на западе страны. А климатическое явление «супер Эль-Ниньо» сильнее всего проявится в Украине зимой. Как именно – в интервью МГ «Объектив» рассказала Вера Балабух, украинский синоптик, кандидат географических наук (Метеорология, климатология, агрометеорология), заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.

Засушливый июнь, жаркий июль

— Весна подошла к концу, и сейчас всех беспокоит: каким будет лето в 2026 году в Украине, какую ожидают температуру, как часто будет идти дождь?

— Сезонные прогнозы погоды – это очень сложные расчеты, требующие информации о процессах, происходящих не только по всей толще атмосферы, но и в океане. Осуществляют их с помощью многочисленных моделей погоды в прогностических центрах, таких как ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). У нас нет своих многочисленных моделей погоды. Мы используем расчеты этих прогностических центров.

Что касается прогнозов на лето 2026 года, то есть определенная несогласованность между расчетами прогностических центров. По данным NOAA, средняя за лето температура воздуха на большей части территории Украины ожидается в пределах климатической нормы. Но на западе Украины, в северных областях и на Харьковщине температура может быть на 1С выше нормы. Согласно расчетам ECMWF, температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы. Высокую температуру воздуха ожидают в июле. Итак, жаркие дни и высокие температуры с высокой вероятностью будут преобладать в течение лета.

— А как насчет осадков?

– По данным NOAA, летом вероятен дефицит осадков на значительной территории Украины. И прежде всего на западе страны. Наиболее засушливым может быть июнь. Расчеты ECMWF подтверждают эти тенденции, но сохраняют дефицит осадков только на западе страны, а на остальной территории в пределах нормы.

Переменчивая весна из-за ветра, дувшего параллельно меридианам

— В Харьковской области этой весной фиксировали немало климатических рекордов: и самые жаркие дни в марте и мае, и аномально холодный апрель. С чем связаны такие удивительные колебания?

— Неустойчивая погода в целом является визитной карточкой весны. Но в этом году она была особенно изменчива. Это обусловило усиление меридиональных процессов (перемещение воздушных масс в атмосфере в направлении с севера на юг или с юга на север, параллельно меридианам – прим. ред.) в атмосфере, блокировкой западной переноски воздушных масс. Следствием этого стала активная адвекция (горизонтальное перемещение воздушных масс или жидкости вместе со всеми их свойствами: температурой, влажностью, давлением и примесями – прим. ред.) как арктических воздушных масс, так и субтропических.

Супер Эль-Ниньо смягчит харьковскую зиму

– По прогнозам метеорологов, во второй половине 2026 года будет царить мощное явление «супер Эль-Ниньо». Прогнозируют сухое и жаркое лето в Центральной Европе. Как это явление повлияет на погоду летом в Украине и на ее востоке?

– Да, метеорологи ожидают, что в начале лета Южное колебание из нейтральной фазы достаточно быстро перейдет в фазу, которую называют Эль-Ниньо. Это явление связано с повышением температуры воды в экваториальных широтах Тихого океана и формированием мощного циклона в этом регионе, который будет влиять на общую циркуляцию атмосферы не только северного, но и южного полушария. Наибольшую интенсивность Эль-Ниньо приобретает в холодный период с октября по февраль и соответственно его влияние наиболее проявляется зимой. Ожидается, что этой зимой Эль-Ниньо может быть достаточно интенсивным: аномалии температуры воды в океане вероятно достигнут +2 градуса Цельсия и более. Такое явление называют «супер Эль-Ниньо». В летний период влияние Эль-Ниньо значительно слабее из-за меньших температурных контрастов между широтами, ослабления зонального переноса воздушных масс и доминирования локальных и региональных процессов.

Эль-Ниньо существенно влияет на погоду стран, расположенных в тихоокеанском регионе. Но в Европе и в Украине его влияние обычно косвенное и реализуется из-за изменения циркуляции атмосферы, в частности изменения Северо-Атлантического колебания, положения струйного течения. В Украине и в Харьковской области влияние Эль-Ниньо летом часто почти не проявится или перекроется региональными процессами. В холодный период его влияние проявляется в усилении переноса воздушных масс из Атлантики, изменении траекторий циклонов над Европой. Это приводит к повышению температуры воздуха, поступлению влажного атлантического воздуха, меньшей продолжительности сильных морозов, неустойчивому снежному покрову и, как следствие, к более мягким зимам.

«Прошлой зимой наблюдалось влияние Ла-Ниньо»

— Прошлая зима в Харьковской области, да и в Украине в целом, была аномально холодной. Какова вероятность, что следующая будет такой же? Или наоборот, она будет теплой?

– Связи между тем, какой была зима и какой она будет, нет. На погоду в течение года влияют процессы разного масштаба как в атмосфере, так и в океане. От их взаимодействия и зависят погодные условия в регионе. В том числе и от таких процессов как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. Прошлой зимой наблюдалось влияние Ла-Ниньо, сейчас мы ожидаем супер Эль-Ниньо, на которое также будут накладываться процессы в Атлантике, в полярных широтах. Как они будут развиваться и чего ожидать в дальнейшем, мы узнаем только благодаря постоянному мониторингу атмосферы и океана и использованию современных климатических и сезонных прогнозов. В то же время даже самые современные модели не позволяют определить погоду на сезон с абсолютной точностью, а лишь оценивают наиболее вероятный характер ее развития — более теплый, холодный, сухой или влажный от климатической нормы.