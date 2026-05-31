Новости Харькова — главное за 31 мая: воздушные атаки и ожесточенные бои

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

16:26

Девять атак российских военных зафиксировал на Харьковщине с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз пытались прорвать оборону в районе Лимана и Старицы. Два ожесточённых боя продолжаются.

На Купянском участке фронта противник трижды переходил в атаку, пытаясь оттеснить украинские подразделения вблизи Шейковки и Купянска.

10:23

На Чугуевщине российский БпЛА атаковал полицейских

Вечером 30 мая под удар попали правоохранители, которые в тот момент несли службу, сообщают в облуправлении Нацполиции. Один из полицейских получил осколочные ранения, второй — контузию. Обоих «скорая» доставила в больницу.

Также взрывная волна и осколки повредили служебный автомобиль.

09:05

По Харькову был «прилет», в области 11 пострадавших — Синегубов о воздушных атаках за сутки

За прошедшие сутки удару БпЛА подвергся Новобаварский район Харькова, сообщил начальник ХОВА. Ранее информации об этом «прилете» не было.

Под ударом были еще 15 населенных пунктов области. Россияне применили четыре БпЛА «Герань-2», «Ланцет», пять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и еще 24 беспилотника, тип которых устанавливается.

Пострадали 11 человек: с. Лозовая (Боровская громада) — 61-летняя женщина и 60-летний мужчина; с. Рясное (Золочевская громада) — 47-летняя и 20-летняя женщины; с. Степное (Богодуховская громада) — 46-летняя женщина и 21-летний мужчина; с. Русская Лозовая (Дергачевская громада) — 78-летний мужчина и 77-летняя женщина; с. Дегтяри (Богодуховская громада) — мужчины 51 и 59 лет и 51-летняя женщина.

08:26

13 раз атаковали российские военные на Харьковщине за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ

▪️На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Охримовки, Терновой.

▪️На Купянском направлении защитники остановили три попытки россиян продвинуться в сторону населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и в районе Петропавловки.

08:10

Оккупанты попытались тайно проникнуть в Купянск, но получили отпор — ISW

Небольшие группы РФ попытались незаметно проникнуть (инфильтрироваться) на северо-западную окраину Купянска. Однако украинские защитники вовремя обнаружили врага и разгромили его позиции.

Аналитики Института изучения войны подтверждают это, ссылаясь на геолокационные видеозаписи ударов ВСУ, которые появились в сети 30 мая.

Также в ISW упоминают успешный удар Сил обороны по военному объекту РФ на временно оккупированной территории Харьковщины. В ночь на 30 мая защитники поразили российский склад беспилотников вблизи Ивановки.

07:50

Штормовое предупреждение объявлено в Харькове и области

Днем в воскресенье, 31 мая, в регионе ожидается гроза. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

07:29

В течение ночи харьковчан трижды предупреждали о БпЛА

В 03:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников на Харьков с севера, в 04:21 — о дронах на севере Харьковщины курсом на Харьков и Богодухов, в 05:27 — о БпЛА на Харьков с севера.

Ни мэр Игорь Терехов, ни начальник ХОВА Олег Синегубов о «прилетах» по городу или области не сообщали.

Также происходили воздушные атаки на Херсонскую, Черниговскую, Житомирскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Киевскую области и Днепр.

В течение субботы, напомним, в Харькове «прилеты» не фиксировали.