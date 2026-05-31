Россияне попытались незаметно проникнуть в Купянск — ISW
Российские военные попытались незаметно пробраться на окраину Купянска Харьковской области, но украинские защитники обнаружили их и разгромили, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
«Российские войска недавно провели операции по инфильтрации на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 мая, показывают, что украинские войска наносят удар по позициям российских войск на северо-западе Купянска после того, как, по оценкам ISW, была проведена российская операция по инфильтрации».
Также Силы обороны поразили военный объект РФ на временно оккупированной территории Харьковщины.
«Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 30 мая украинские войска нанесли удар по российскому хранилищу беспилотников вблизи Ивановки (примерно в 3 или 20 километрах от линии фронта)», — также отметили в ISW.
На Харьковском, Великобурлукском и Боровском направлениях Институт изучения войны изменений линии фронта или каких-либо особых событий не зафиксировал.
- • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 08:03;