Десять атак РФ на севере Харьковщины за сутки: Генштаб показал направления

Тринадцать раз атаковали российские военные в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилипка, Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Охримовки, Терновой.

На Купянском направлении оборонцы остановили три попытки россиян продвинуться в сторону населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и в районе Петропавловки.

В общей сложности за прошедшие сутки потери РФ в Украине составили 1560 человек. Также уничтожены два танка, 14 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, шесть реактивных систем залпового огня, одно средство ПВО, 19 наземных робототехнических комплексов, 1894 беспилотных летательных аппарата, 524 единицы автомобильной и три единицы спецтехники россиян.