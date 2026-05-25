Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток армия РФ атаковала в Харьковской области семь раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Охримовка и Колодезное. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Подолы, Боровская Андреевка. Продолжается один бой.

Всего по всей линии фронта оккупанты атаковали 65 раз.

Напомним, за последние дни ситуация на фронте – высокоинтенсивная, отметил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. По его словам, особенно это касается Лиманского направления и зоны вокруг Боровой. А также Купянского и Южно-Слобожанского направлений. Постоянные попытки давления идут в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Ковшаровка и Колесниковка. Трегубов назвал этот участок «одной из самых горячих точек».