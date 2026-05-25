Из клумб в центре Харькова выкапывают тюльпаны (фото)
В саду Шевченко, возле Зеркальной струи и на Каскаде, коммунальщики начали выкапывать тюльпаны из клумб.
В пресс-службе Центрального парка отметили, что этой весной здесь цвело около 20 тысяч этих растений.
«Теперь все луковицы тщательно осмотрят, отсортируют и выберут наиболее уцелевшие и здоровые. Специалисты ожидают, что благодаря правильному уходу повторно удастся использовать почти весь посадочный материал», — говорится в сообщении.
После сортировки луковицы отправят на специальное хранение, где они будут ждать в свое время до осени, чтобы снова вернуться в почву и украсить город следующей весной, отметили коммунальщики.
Напомним, неизвестный «садовник» на свой вкус обрезал рябины в Китлярчином Яру в Харькове. В КП «Харьковзеленстрой» сообщили о повреждении пяти молодых растений, недавно высадивших здесь в виде аллеи. Коммунальщики призвали горожан не быть равнодушными. Если кто-то унижает деревья – сделайте замечания или сразу обращайтесь в полицию.
• Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 14:42;