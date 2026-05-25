З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)

Суспільство 14:42   25.05.2026
Вікторія Яковенко
У саду Шевченка, біля Дзеркального струменя та на Каскаді комунальники розпочали викопувати тюльпани з клумб.

У пресслужбі Центрального парку зазначили, що цієї весни тут квітло близько 20 тисяч цих рослин.

“Тепер усі цибулини ретельно оглянуть, відсортують і виберуть найбільш вцілілі та здорові. Фахівці очікують, що завдяки правильному догляду повторно вдасться використати майже весь посадковий матеріал”, – йдеться у повідомленні.

Після сортування цибулини відправлять на спеціальне зберігання, де вони чекатимуть свого часу до осені, щоб знову повернутися в ґрунт і прикрасити місто наступної весни, зазначили комунальники.

из клумб в Харькове выкапывают тюльпаны
Фото: Центральний парк
Нагадаємо, невідомий «садовник» на свій смак обрізав горобини в Кітлярчиному Яру в Харкові. В КП «Харківзеленбуд» повідомили про пошкодження п’яти молодих рослин, які нещодавно висадили тут у вигляді алеї. Комунальники закликали містян не бути байдужими. Якщо хтось паплюжить дерева – зробіть зауваження або одразу звертайтеся в поліцію.

  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 14:42;

