З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)
У саду Шевченка, біля Дзеркального струменя та на Каскаді комунальники розпочали викопувати тюльпани з клумб.
У пресслужбі Центрального парку зазначили, що цієї весни тут квітло близько 20 тисяч цих рослин.
“Тепер усі цибулини ретельно оглянуть, відсортують і виберуть найбільш вцілілі та здорові. Фахівці очікують, що завдяки правильному догляду повторно вдасться використати майже весь посадковий матеріал”, – йдеться у повідомленні.
Після сортування цибулини відправлять на спеціальне зберігання, де вони чекатимуть свого часу до осені, щоб знову повернутися в ґрунт і прикрасити місто наступної весни, зазначили комунальники.
Нагадаємо, невідомий «садовник» на свій смак обрізав горобини в Кітлярчиному Яру в Харкові. В КП «Харківзеленбуд» повідомили про пошкодження п’яти молодих рослин, які нещодавно висадили тут у вигляді алеї. Комунальники закликали містян не бути байдужими. Якщо хтось паплюжить дерева – зробіть зауваження або одразу звертайтеся в поліцію.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: комунальники, новини Харкова, тюльпаны;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 14:42;