Небезпека на окружній, 20 ударів БпЛА: Терехов підбив підсумки тижня в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов констатує: минулого тижня окупанти “зробили ставку на безпілотники”. За сім днів ворог атакував місто десятьма “шахедами”, дев’ятьма FPV-дронами та одним БпЛА типу “молния”.

“Агресор відверто полює на цивільних. Був випадок удару FPV-дрона по вантажівці на кільцевій дорозі. Саме там загинув чоловік. Зараз певні ділянки кільцевої перетворилися на зону підвищеної небезпеки, тому закликаю всіх бути максимально обережними! Через безпекову складову ми були змушені змінити маршрут одного автобуса, а ще один – тимчасово скасувати. Зазначу, що останній автобус курсував лише раз на тиждень, і ми вже шукаємо альтернативні варіанти для об’їзду небезпечних ділянок”, – зазначив міський голова.

За тиждень постраждали п’ятеро містян, додав Терехов. Загинула одна людина. Під ворожим вогнем опинилися Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони. Окупанти били по інфраструктурі, гаражних кооперативах та приватному сектору.

“Окремий прояв підлості – тактика подвійних ударів. Ми чітко побачили це на прикладі логістичного термінала пошти: ворог вдарив безпілотником, дочекався приїзду служб для ліквідації пожежі – й знову вдарив”, – підкреслив Терехов.

Минулого тижня у Харкові сирени лунали 58 разів – це майже 82 години. Проте загальна тривалість небезпеки безпосередньо в місті зменшилася на 60 годин. І це на 43% менше порівняно з областю.