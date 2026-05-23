FPV масовано дісталися Харкова; РФ масштабує брехню про успіхи

Кільцеву Харкова закрили через FPV-дрони. Генштаб РФ поглибив віртуальний наступ. Бої йдуть у прикордонні зі змінним успіхом – в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Російських атак на Харківщині стало менше. Протягом тижня у зведеннях Генштабу були повідомлення про десять – п’ятнадцять боїв на добу. Мапа фронту лишається фактично незмінною. Лише в прикордонні неподалік Вовчанська аналітики Діпстейт позначили новий невеликий контрольований росіянами клаптик території. Раніше там була сіра зона. Водночас у зведеннях російського Генштабу йде масштабний віртуальний наступ.

<br />

Герасимов “визволив” Борову ротом

“Развивают наступление в западном направлении от Купянска – в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке СКЛ. Освободили населенный пункт Боровая”, — заявив Валерій Герасимов, начальник Генштабу ЗС РФ.

Така відверта брехня начальника російського Генштабу вразила навіть досвідчених «зет-воєнкорів». В окупантському сегменті телеграму стався справжній вибух емоцій: від злості та розчарування до відвертого знущання з командування збройних сил РФ. Додатково погіршила ситуацію недолуга спроба військових довести, що Борова «освобождена». На телеграм-каналі «Оперативный простор» опублікували відео, яке мало б розставити крапки над і. І розставило, але зовсім не так, як того хотіли Герасимов і компанія.

“Как тут же определили твиттерские осинтеры, которые на таких трюках собаку съели, прославленная 4-я гвардейская кантемировская танковая дивизия опять взяла село Коломыйчиха Луганской области, которое оккупировано с 2022 года, и находится в 25 км от Боровой“, — прокоментував Майк Накі, російський журналіст та іноагент.

“Продовжується активний тиск, в тому числі, в районі Борової – на північ від Лимана. Хоча там росіяни взагалі максимально забрехалися щодо власних успіхів. Я дивився на мапу, яку в них публікує ресурс «Рибарь». Вона не корелює з дійсністю взагалі. Якщо ви її просто покладете рядом з мапою DeepState, то ви побачите, що вони там перестали співпадати навіть у дрібницях“, – зазначив Віктор Трегубов, спікер Угрупування об’єднаних сил.

Заявлені російським Генштабом успіхи не тільки не корелюють із мапами українських аналітиків та американського Інституту вивчення війни. Вони перестали співпадати навіть із більшістю карт, котрі виготовляють російські ресурси. Один із «зет-каналів» прокоментував ситуацію наступним чином: «Скоро по отчетам Харьков возьмем». І така заява вже не видається абсолютним жартом. Цілком можливо, що командування окупантів винайшло та зараз випробовує єдиний доступний спосіб «освободить Харьков». А саме – створення віртуальної інформаційної реальності. Воно відчутно розпочалося із так званого «освобождения КупЯнска», слідом поширилося на Куп’янськ-Вузловий, сягнуло Борової. Так і справді до Харкова недалеко. Особливо – на тлі безперервних спроб російського керівництва перекрити своєму населенню доступ до будь-яких альтернативних джерел інформації. Відключений інтернет, заблоковані месенджери й соцмережі та брехня з телевізора. Схоже, так і виглядає «победа», яку готують для росіян.

Будь-який успіх

Фантастичні звіти про успіхи армія РФ супроводжує спробами досягти хоч якогось реального просування. Наразі на Харківщині це здебільшого зводиться до заходу загарбників у сіру зону вздовж кордону. Саме такий фрагмент мапи DeepState почервонів у районі Вовчанська.

“Вовчанський напрям росіяни коли відкривали, я думаю, вони навіть і не думали, що тут буде для них ось такий колапс. І саме тому, щоб якось надати в інформаційному просторі якесь значення подіям біля Вовчанська, надати якесь значення тому, що вони там щось роблять дуже важливе, у них є якісь успіхи, вони спричиняли ось це заглиблення від кордону в сірій зоні, хоча вони мали можливість це зробити завжди. Чому саме зараз, знову ж таки повторюсь, щоб надати якесь значення тим подіям, які відбуваються саме вже за дворічний термін їхньої Вовчанської операції”, – зазначив Олександр Коваленко, воєнно-політичний оглядач.

Поки окупанти лізуть у прикордоння під Вовчанськом, Сили оборони вибивають їх із прикордоння на Великобурлуцькому напрямку.

” Доволі позитивна динаміка на Великобурлуцькому напрямку, де росіян фактично притисли до кордону, де росіяни втратили два населені пункти за останній місяць. Власне, втратили Одрадне, ми про це повідомляли. І, скажімо так, Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який у нього був десь рік тому – до того, як росіяни змогли створити там певну зону контролю,” — заявив Віктор Трегубов, речник Групування об’єднаних сил.

FPV стануть реальністю Харкова

Загроза російських FPV-дронів стає реальністю, з якою доведеться жити харків’янам.

“По кільцевій дорозі були влучання. На жаль, є й загиблі, поранені люди, розтрощені автівки”, – повідомив Ігор Терехов, мер Харкова.

До четверга, двадцять першого травня, було лише кілька випадків, коли ефпіві діставалися Харкова. Але цього разу йдеться про масовану атаку. Харківська обласна прокуратура заявила: було щонайменше п’ять ефпіві. І вони атакували повторно: спочатку влучили у фуру, вбивши водія. Далі – в автівку поліціянтів, які прибули на місце. Протягом того ж дня моніторингові канали ще декілька разів попереджали про загрозу ефпіві жителів Харкова. Наразі частина окружної дороги закрита для руху. Йдеться про ділянку від Екопарку до Північної Салтівки. Відповідно загроза цілком реальна для жителів північних районів міста, що знаходяться поруч із перекритою кільцевою. Затягування Харківщини антидроновими сітками триває.

“У нас є плани, це сотні кілометрів, фактично тисячі зробили вже, а сотні кілометрів ще там в планах. І з’являються нові маршрути – і на півночі нашої території, і на північно-східному, на Вовчанському напрямку, і на Куп’янському, на Ізюмському напрямках. Ми маємо забезпечити максимально безпечну цивільну логістику, перш за все, переміщення наших людей. Тому що ці маршрути вони ще й евакуаційні, у нас евакуація триває, ми рятуємо своїх людей, маємо робити все можливе, щоб ці маршрути були максимально безпечними“, – Олег Синєгубов, начальник ХОВА.

Але, яка показала практика, сітки, що присутні на окружній, не є панацеєю. Тож харківцям тепер треба реагувати не тільки на попередження про «шахеди» та «молнии», але й на загрозу ефпіві – маленьких, але смертельно небезпечних.