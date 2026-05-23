Евакуювалися: жінка загинула, її син поранений через удар БпЛА по Харківщині
Російський БпЛА атакував автомобіль ВАЗ, що рухався дорогою Дергачі — Козача Лопань між селами Нова Козача та Цупівка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався 23 травня близько 06:00. Внаслідок влучення російський БпЛА, тип якого встановлюють, загинула 86-річна пасажирка автомобіля. Водій — її 64-річний син — перебував за кермом автомобіля в момент удару, отримав поранення та госпіталізований до лікарні, розповів Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
«На тлі загострення ситуації у прикордонній зоні сім’я намагалася евакуюватися із селища на безпечнішу територію», — зазначив Задоренко.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 16:39;