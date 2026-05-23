Эвакуировались: женщина погибла, ее сын ранен из-за удара БпЛА по Харьковщине
Российский БпЛА атаковал автомобиль ВАЗ, двигавшийся по дороге Дергачи — Казачья Лопань между селами Новая Казачья и Цуповка, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Инцидент произошел 23 мая около 06:00. В результате попадания российский БПЛА, тип которого устанавливают, погибла 86-летняя пассажирка автомобиля. Водитель — ее 64-летний сын — находился за рулем автомобиля в момент удара, получил ранения и был госпитализирован в больницу, рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.
«На фоне обострения ситуации в пограничной зоне семья пыталась эвакуироваться из поселка на более безопасную территорию», — отметил Задоренко.
• Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 16:39;