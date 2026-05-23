Эвакуировались: женщина погибла, ее сын ранен из-за удара БпЛА по Харьковщине

Происшествия 16:39   23.05.2026
Оксана Якушко
Российский БпЛА атаковал автомобиль ВАЗ, двигавшийся по дороге Дергачи — Казачья Лопань между селами Новая Казачья и Цуповка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел 23 мая около 06:00. В результате попадания российский БПЛА, тип которого устанавливают, погибла 86-летняя пассажирка автомобиля. Водитель — ее 64-летний сын — находился за рулем автомобиля в момент удара, получил ранения и был госпитализирован в больницу, рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«На фоне обострения ситуации в пограничной зоне семья пыталась эвакуироваться из поселка на более безопасную территорию», — отметил Задоренко.

Новости Харькова — главное 23 мая: трое погибших, 12 боев на фронте
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
Новый губернатор в Белгороде: генерал, алкоголик и военный преступник
Трое пострадавших, пожар: россияне атаковали Балаклею ударными БпЛА
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
Более суток нефтегазовые объекты Харьковщины под огнем россиян
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 16:39;

