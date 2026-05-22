Live

На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА

Происшествия 13:23   22.05.2026
Виктория Яковенко
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Сегодня, 22 мая, враг ударил дроном по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировали на окраине города в Немышлянском районе. Последствия уточняются.

Напомним, российские FPV-дроны охотятся на окружной Харькова. И это уже система. По меньшей мере пять беспилотников атаковали 21 мая утром. Один из FPV попал в тягач «МАН». Автомобиль взлетел в кювет и загорелся. 40-летний водитель погиб. Это произошло около 17 кладбищ, уточнили в ГУ Нацполиции. Полицейские также попали во вражеский удар, когда работали на месте первого из «прилетов». Они не пострадали, но остались без транспорта. Также FPV упал на крышу гаража в Киевском районе. Взрыва не было. Из-за угрозы ударов БпЛА часть окружной перекрыли. Патрульная полиция предупредила: движение было ограничено на участке от Харьковского шоссе до улицы Леся Сердюка, то есть от развязки возле Экопарка до выезда из Северной Салтовки. Объезд будет через город. Как долго будут действовать ограничения, не прогнозируют.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
22.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилет» БпЛА на окраине
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилет» БпЛА на окраине
22.05.2026, 14:20
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА
22.05.2026, 13:23
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
21.05.2026, 19:40
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
21.05.2026, 17:47
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
22.05.2026, 14:44

Новости по теме:

21.05.2026
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально
21.05.2026
БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший
21.05.2026
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
20.05.2026
Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)
20.05.2026
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 13:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 22 мая, враг ударил дроном по Харькову.".