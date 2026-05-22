На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА

Сегодня, 22 мая, враг ударил дроном по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировали на окраине города в Немышлянском районе. Последствия уточняются.

Напомним, российские FPV-дроны охотятся на окружной Харькова. И это уже система. По меньшей мере пять беспилотников атаковали 21 мая утром. Один из FPV попал в тягач «МАН». Автомобиль взлетел в кювет и загорелся. 40-летний водитель погиб. Это произошло около 17 кладбищ, уточнили в ГУ Нацполиции. Полицейские также попали во вражеский удар, когда работали на месте первого из «прилетов». Они не пострадали, но остались без транспорта. Также FPV упал на крышу гаража в Киевском районе. Взрыва не было. Из-за угрозы ударов БпЛА часть окружной перекрыли. Патрульная полиция предупредила: движение было ограничено на участке от Харьковского шоссе до улицы Леся Сердюка, то есть от развязки возле Экопарка до выезда из Северной Салтовки. Объезд будет через город. Как долго будут действовать ограничения, не прогнозируют.