Аллея надежды и Аллея славы: в Харькове хотят создать два места памяти (видео)
В Харькове планируют создать новые места памяти — для родных людей, которые пропали без вести, и для чествования погибших защитников.
Об этом главный архитектор Харькова Антон Коротовских рассказал в ходе публичной беседы о будущем городского пространства. По его словам, в мэрию поступает очень много обращений об увековечении памяти пропавших без вести.
«Это Аллея надежды. Почему такое название? Потому что люди будут ждать возвращения своих пропавших родственников. И есть Аллея славы. Это две разные аллеи», — пояснил Коротовских.
Сейчас рассматривают различные площадки для размещения этих мест памяти. Они будут расположены в центральной части Харькова или рядом — в доступности.
«Сейчас я пока не могу вам их презентовать и больше о них рассказать. Но такие проекты у нас уже, так сказать, в работе», — добавил главный архитектор.
Читайте также: День вышиванки в метро: харьковчане собирались в подземке на концерт (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: загиблі, защитники Украины, надежда, память, погибшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Аллея надежды и Аллея славы: в Харькове хотят создать два места памяти (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 22:45;