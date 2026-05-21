Аллея надежды и Аллея славы: в Харькове хотят создать два места памяти (видео)

Общество 22:45   21.05.2026
Елена Нагорная
Дерево надежды в Чугуеве. Фото: 92-я ОШБр

В Харькове планируют создать новые места памяти — для родных людей, которые пропали без вести, и для чествования погибших защитников.

Об этом главный архитектор Харькова Антон Коротовских рассказал в ходе публичной беседы о будущем городского пространства. По его словам, в мэрию поступает очень много обращений об увековечении памяти пропавших без вести.

«Это Аллея надежды. Почему такое название? Потому что люди будут ждать возвращения своих пропавших родственников. И есть Аллея славы. Это две разные аллеи», — пояснил Коротовских.

Сейчас рассматривают различные площадки для размещения этих мест памяти. Они будут расположены в центральной части Харькова или рядом — в доступности.

«Сейчас я пока не могу вам их презентовать и больше о них рассказать. Но такие проекты у нас уже, так сказать, в работе», — добавил главный архитектор.

