Алея надії та Алея слави: у Харкові хочуть створити два місця пам’яті (відео)
У Харкові планують створити нові місця пам’яті — для рідних людей, які зникли безвісти, та для вшанування загиблих захисників.
Про це головний архітектор Харкова Антон Коротовських розповів у ході публічної бесіди про майбутнє міського простору. За його словами, до мерії надходить дуже багато звернень щодо увічнення пам’яті зниклих безвісти.
«Це Алея надії. Чому така назва? Бо люди будуть чекати повернення своїх зниклих родичів. І є Алея слави. Це дві різні алеї», — пояснив Коротовських.
Нині розглядають різні майданчики для розміщення цих місць пам’яті. Вони будуть розташовані в центральній частині Харкова або поряд — у зручній доступності.
«Зараз я поки не можу вам їх презентувати й більше про них розповісти. Але такі проєкти в нас вже, так би мовити, в роботі», — додав головний архітектор.
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 22:45;