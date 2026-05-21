День вишиванки в метро: харків’яни збиралися в підземці на концерт (відео)

Концерт до Дня вишиванки на станції метро «Історичний музей» зібрав харків’ян та гостей міста. Присутні поділилися з МГ «Об’єктив», що для них уособлює це традиційне вбрання.

Свої номери показали вихованці КЗ «Палац дитячої та юнацької творчості «Істок» та зразкового художнього колективу естрадного танцю «Конфетті», солісти вокальної студії «Panda music», вокального ансамблю «Panda kids» та «Друзі», а також студії дитячого естрадного танцю «Vibe Studio Dance».



Як зазначали у мерії, мета заходу – популяризація українських народних традицій.

«Я започаткувала для себе цю традицію у 2022 році, бо цей рік став переломним, — поділилася своєю історією харків’янка Євгенія. – Я придбала вишиванку і стараюся її одягати на свята».

У народній традиції українська вишиванка вважається сімейним оберегом, який символізує захист та зв’язок поколінь.

«День вишиванки для нас — це гарна українська традиція, яку ми щорічно підтримуємо всією родиною”,— розповіла жителька міста. За її словами, в її сім’ї носять національне вбрання не лише на День вишиванки, а й на дні народження, весілля та інші свята. Жінка працює в освітній сфері, тому на будь-які конференції й позашкільні свята обов’язково вдягає традиційну сорочку.

За інформацією НАН України, щороку у третій четвер травня українці в усьому світі відзначають Всесвітній день вишиванки — свято, яке стало не лише даниною традиціям, а й потужним символом національної єдності, духовної сили та любові до України. У цей день вишиванка об’єднує мільйони людей незалежно від віку, професії чи місця проживання — від студентських аудиторій і університетів до вулиць європейських столиць, українських громад у США, Канаді, Австралії та багатьох інших країнах світу.

