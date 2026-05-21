Щонайменше пʼять FPV-дронів атакували кільцеву в Харкові за одну годину

Про наслідки влучань ворожих FPV-дронів по кільцевій дорозі в Харкові повідомили правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, вранці 21 травня ворожий FPV-дрон впав на дах гаража гаражного кооперативу у Київському районі. Вибуху не відбулося. Постраждалих немає.

Також вранці окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по кільцевій дорозі у Харкові. Внаслідок влучання у тягач MAN загинув водій. Його особа наразі встановлюється.

Також пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції. Серед правоохоронців постраждалих немає.

“За попередніми даними, протягом години російські військові здійснили щонайменше пʼять атак FPV-дронами по ділянці кільцевої дороги, фактично тероризуючи цивільне населення та створюючи загрозу для роботи екстрених служб і правоохоронців”, – підкреслили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.