«Працювали на місці атаки на вантажівку»: подробиці удару по копах на окружній

Двох поліцейських, чий службовий автомобіль атакував ворожий FPV-дрон на окружній дорозі в Київському районі, евакуювали працівники департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.

Про це повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що вранці 21 травня ворог завдав повторного удару по правоохоронцях, які працювали на місці ранкової ворожої атаки на вантажівку.

«Під час прямування на місце події співробітники департаменту надзвичайних ситуацій помітили цих поліцейських. Правоохоронців оперативно евакуювали до безпечного місця», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, вранці 21 травня на харківській кільцевій дорозі поблизу 17-го цвинтаря FPV-дрон влучив у кабіну вантажного автомобіля з напівпричепом. 40-річний водій загинув. Після влучання сталася пожежа.

Після цієї події не їхати до двох районів Харкова по окружній закликав Олександр Гололобов. За його словами, за тиждень це вже друга атака FPV у цьому місці – на кордоні Малоданилівської та сусідньої громад. «З міркувань безпеки тим, хто рухається з громади до Київського та Салтівського районів міста, рекомендую пересуватися тільки містом», – написав Гололобов.

Відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Ворог завдав ще двох ударів по харківській кільцевій дорозі, де вранці загинув водій вантажівки. Про це повідомляло «Суспільне» з посиланням на керівника патрульної поліції регіону Віктора Левченка. Зазначалось, що удари прийшлися по автівках копів — одна згоріла вщент, іншу вдалося евакуювати.