Російські БпЛА атакували підприємство і автівку переселенця на Харківщині
10 травня росіяни щонайменше двічі били за допомогою БпЛА по Безруках та Слатиному, розповів Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Близько 3 ночі росіяни вдарили по цивільному підприємству у Безруках, пошкодивши дах однієї з будівель. Тип безпілотника, яким атакували, встановлюють. На щастя, постраждалих немає.
О 14:20 російський FPV-дрон поцілив у Слатиному цивільну автівку, що належить 74-річному переселенцю з Козачої Лопані, який наразі мешкає у Слатиному. Машина була припаркована поруч із місцевою аптекою.
Власник авто отримав легкі ушкодження обличчя та контузію. Чоловік надав собі медичну допомогу самостійно і відмовився від госпіталізації. Окрім автівки вибухова хвиля також пошкодила задній фасад аптеки.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 18:17;