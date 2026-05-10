Російські БпЛА атакували підприємство і автівку переселенця на Харківщині

10 травня росіяни щонайменше двічі били за допомогою БпЛА по Безруках та Слатиному, розповів Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Близько 3 ночі росіяни вдарили по цивільному підприємству у Безруках, пошкодивши дах однієї з будівель. Тип безпілотника, яким атакували, встановлюють. На щастя, постраждалих немає.

О 14:20 російський FPV-дрон поцілив у Слатиному цивільну автівку, що належить 74-річному переселенцю з Козачої Лопані, який наразі мешкає у Слатиному. Машина була припаркована поруч із місцевою аптекою.

Власник авто отримав легкі ушкодження обличчя та контузію. Чоловік надав собі медичну допомогу самостійно і відмовився від госпіталізації. Окрім автівки вибухова хвиля також пошкодила задній фасад аптеки.