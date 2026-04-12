FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень

Черговий воєнний злочин під час так званого “перемир’я” вчинили ЗС РФ у Золочівській громаді 12 квітня.

“Сьогодні близько 14:00 російські війська атакували FPV-дроном легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади. Унаслідок удару поранення грудної клітки дістав 70-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до міської лікарні невідкладної допомоги. Автівка зазнала пошкоджень. Трагедія сталася під час евакуації родини з прикордонного населеного пункту”, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Зазначимо, в день нібито “перемир’я” Золочівська громада постійно знаходиться під ударами російських БпЛА. Зафіксували прильоти як “молнии”, так і “шахеда”, і FPV-дронів. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару по Золочеву: у жінки – гостра реакція на стрес, чоловік отримав опіки, намагаючись гасити пожежу після “прильоту”.