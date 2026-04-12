FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень

Події 19:11   12.04.2026
Оксана Горун
FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень

Черговий воєнний злочин під час так званого “перемир’я” вчинили ЗС РФ у Золочівській громаді 12 квітня.

Сьогодні близько 14:00 російські війська атакували FPV-дроном легковий автомобіль у селі Лютівка Золочівської громади. Унаслідок удару поранення грудної клітки дістав 70-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до міської лікарні невідкладної допомоги. Автівка зазнала пошкоджень. Трагедія сталася під час евакуації родини з прикордонного населеного пункту”, – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Зазначимо, в день нібито “перемир’я” Золочівська громада постійно знаходиться під ударами російських БпЛА. Зафіксували прильоти як “молнии”, так і “шахеда”, і FPV-дронів. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару по Золочеву: у жінки – гостра реакція на стрес, чоловік отримав опіки, намагаючись гасити пожежу після “прильоту”.

Автор: Оксана Горун
FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень
FPV-дрон поранив чоловіка на Харківщині під час евакуації на Великдень
12.04.2026, 19:11
Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState
Ворог перейшов кордон на півночі від Харкова на новій ділянці – DeepState
12.04.2026, 17:46
“Я ніколи такого не бачив” – на що перетворилася траса Харків – Дніпро (відео)
“Я ніколи такого не бачив” – на що перетворилася траса Харків – Дніпро (відео)
12.04.2026, 18:57
Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
12.04.2026, 11:21
Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб
Під час перемир’я: ворог атакує на Харківщині – Генштаб
12.04.2026, 16:25
Зведення “перемир’я”: Генштаб повідомив про 2299 порушень припинення вогню
Зведення “перемир’я”: Генштаб повідомив про 2299 порушень припинення вогню
12.04.2026, 09:59

  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 19:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий воєнний злочин під час так званого “перемир’я” вчинили ЗС РФ у Золочівській громаді 12 квітня".