Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
У ГУ Нацполіції у Харківській області розповіли про інцидент, який стався 26 травня у селі Старовірівка Берестинського району. Того дня побили 16-річного підлітка.
Як виявилося, між двома підлітками 16-ти років виник конфлікт, почалася бійка. Поки один хлопець бив іншого – його товариш знімав усі події на телефон. Це відео виявили поліцейські, коли займалися розслідуванням обставин.
“За даним фактом дізнавачем Берестинського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до одного року виправних робіт. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили в поліції.
Також правоохоронці провели бесіди з батьками всіх учасників події для того, щоби надалі подібні ситуації не повторилися.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 11:15;