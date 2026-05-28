Машовець: прорватися у Великий Бурлук прагнуть росіяни – який їхній план

Військовий оглядач Костянтин Машовець припустив, які основні цілі намагаються виконати росіяни на двох напрямках на Харківщині.

Він вважає: на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагається взяти під контроль ділянку Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман, а також просунутися у бік Семенівки. Однак реалізувати це противнику не вдається – деякі групи ЗС РФ захопили території на північ від Семенівки і Графського ще місяць тому, але поліпшити своє становище досі росіянам не вдається.

“ЗСУ продовжують утримувати, як мінімум, половину Вільчі, а також позиції в районі Лимана та Приліпки, по суті, блокуючи таким чином подальше просування противника вздовж Сіверського Дінця в південному напрямку. Крім цього, ймовірно, командування російської тактичної групи, що діє на цьому напрямку, намагається розтягнути по фронту сили та засоби угруповання СОУ, яке обороняється в районі Вовчанська. Так, противник зумів на схід від міста вклинитися на територію України, за напрямком Мар’їно – Зибіне на 3,5-3,7 кілометрів, діючи на північ від річки Вовча. Проте, захопити саме Зибіне, зважаючи на все, противнику не вдалося. Ба більше, СОУ, ймовірно, продовжують північно-західніше села утримувати цілу низку позицій на північ від річки. У самому Вовчанську, очевидно, СОУ продовжують вести бої у його південно-східній частині, утримуючи там кілька позицій за кордоном Вільча – Вовчанські Хутори (в районі вулиць Паризької комуни та Станичної). Противник досить активно прагне повністю витіснити українські війська з міста, проте поки що це не виходить”, – зазначив Машовець.

Тим часом на Великобурлуцькому напрямку у росіян є один очевидний задум – прорватися у Великий Бурлук за найкоротшим маршрутом. Тобто, пояснив експерт, – з боку Мілового та Одрадного.

“Швидше за все, одним з основних його елементів було охоплення і подальше захоплення «вузла» оборони ЗСУ в районі Колодязного, що, своєю чергою, передбачало одночасний вихід передових підрозділів 6-ї загальновійськової армії в район Григорівки (на північний захід від Колодязного) і в район Нововасилівки (на південь від Колодязного). Про це досить красномовно свідчать наполегливі спроби підрозділів 6-ї загальновійськової армії вийти на кордон Нововасилівка – Петро-Іванівка, розташований уздовж річки Верхня Двураченська, діючи з боку Красного Першого”, – пише аналітик.

Він зазначив: подібні спроби не припинялися навіть тоді, коли окупанти всіма силами намагалися захопити Куп’янськ. Отже, можна зробити висновок, що до цього плану росіяни ставляться досить серйозно. Однак поки що ЗСУ успішно заважають його реалізації, додав аналітик.