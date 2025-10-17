Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ЗСУ не вистачає живої сили для зачистки Куп’янська від ворога. При цьому росіяни знаходяться вже у північній, західній та центральній частинах міста. А ось під повним контролем українських військових лишилася лише його південна частина.

“Російське командування прагне закріпитися в місті і накопичити там достатньо сил для подальшого штурму районів міста, які все ще знаходяться під щільним контролем ЗСУ, українське командування намагається зачистити і витіснити противника за межі міста”, – прокоментував Машовець перебіг бойових дій у Куп’янську.

Також наразі росіяни прагнуть утримати позиції на межі Кіндрашівка-Радьківка та штурмують на півдні від стадіону “Спартак”, який розташований у центральній частині Куп’янська.

“Судячи з усього, у ЗСУ на даному напрямку просто не вистачає особового складу, щоб ущільнити власні бойові порядки і поступово, квартал за кварталом, «зачистити» малі піхотні групи противника, що проникли в них. У північній, центральній і західній частинах міста, по суті, йдуть спорадичні вогневі бої між піхотними групами протиборчих сторін з відсутністю чіткої лінії бойового зіткнення, флангами і тилом. Станом на зараз, по суті, можна говорити, що ЗСУ «щільно» контролюють лише південну частину Куп’янська», – додав експерт.