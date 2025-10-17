Live
  • Пт 17.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.52

Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська

Україна 09:25   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ЗСУ не вистачає живої сили для зачистки Куп’янська від ворога. При цьому росіяни знаходяться вже у північній, західній та центральній частинах міста. А ось під повним контролем українських військових лишилася лише його південна частина.

“Російське командування прагне закріпитися в місті і накопичити там достатньо сил для подальшого штурму районів міста, які все ще знаходяться під щільним контролем ЗСУ, українське командування намагається зачистити і витіснити противника за межі міста”, – прокоментував Машовець перебіг бойових дій у Куп’янську.

Також наразі росіяни прагнуть утримати позиції на межі Кіндрашівка-Радьківка та штурмують на півдні від стадіону “Спартак”, який розташований у центральній частині Куп’янська.

Судячи з усього, у ЗСУ на даному напрямку просто не вистачає особового складу, щоб ущільнити власні бойові порядки і поступово, квартал за кварталом, «зачистити» малі піхотні групи противника, що проникли в них. У північній, центральній і західній частинах міста, по суті, йдуть спорадичні вогневі бої між піхотними групами протиборчих сторін з відсутністю чіткої лінії бойового зіткнення, флангами і тилом. Станом на зараз, по суті, можна говорити, що ЗСУ «щільно» контролюють лише південну частину Куп’янська», – додав експерт.

Читайте також: ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
Ракети, КАБи, БпЛА та fpv-дрони: чим били росіяни, повідомив Синєгубов
17.10.2025, 08:57
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
17.10.2025, 07:15
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 жовтня 2025: яке свято та день в історії
17.10.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 17 жовтня: удари РФ, бої, ситуація на півночі
Новини Харкова — головне 17 жовтня: удари РФ, бої, ситуація на півночі
17.10.2025, 09:03
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня
16.10.2025, 23:00
ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська
ISW: росіяни захопили більшу частину висоток на півночі Куп’янська
17.10.2025, 07:53

Новини за темою:

09.10.2025
Ситуація несприятлива: Машовець про головну проблему ЗСУ в Куп’янську
24.09.2025
Ситуація на Куп’янщині не безнадійна? Чим занепокоєний противник
01.09.2025
«Доля Куп’янська». Що змінилося за останні дні, проаналізував Машовець
30.08.2025
Бої вже у Куп’янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто
22.07.2025
Чи відкрила Росія новий напрямок на Харківщині – думка Коваленка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ЗСУ не вистачає живої сили для зачистки Куп’янська від ворога.".