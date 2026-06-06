Що не так із НМТ? У Харкові Терехов зірвав оплески заявою (відео)

Учасники освітнього форуму в Харкові 5 червня бурхливо підтримали мера міста в його претензіях до організації національного мультипредметного тесту (НМТ).

“Зараз ідуть НМТ. Так, ми зробили все можливе: надали їм приміщення – сертифіковане укриття. Підвозимо. Але ж сьогоднішня ніч, сьогоднішній ранок… Скільки збиття “шахедів”, скільки лунало повітряних тривог, скільки було вибухів. У якому емоційному стані дитина приходить (на НМТ)? І чотири предмети. Та тут здорова людина не витримає цього. Як можна одразу, за один день, написати чотири предмети. Зробіть по два предмети. Так, для нас це буде серйозніше, важче. Нам потрібно логістику зробити, все. Але, люди, це ж долі наших дітей! Тому вважаю, що сьогодні настав момент, щоб це було зроблено”, – заявив Терехов.

Крім того, міський голова Харкова відзначив, що, за відгуками, які він чує, цього року питання на НМТ стали складнішими, ніж рік тому. Терехов також наголосив, що до дітей, які навчаються у прифронтових містах та громадах, підхід має бути іншим, ніж до школярів із тилових районів.

“Хай вибачають Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина… Потрібен інший підхід”, – під бурхливі оплески освітян заявив Терехов.

Крім претензій до НМТ, він також озвучив пропозицію повернути “золоті” та “срібні” медалі для дітей, які з відзнакою закінчують школу. І підтримав ідею щодо особливих умов для вступу до вишів дітей-переселенців та тих, хто живе поблизу фронту.

“Була нарада, на якій я був. Прем’єр проводила цю нараду. І там висловлювалася така думка, щоб зараховувати всіх дітей прифронтових міст і громад до вишів. А потім уже за результатами першого півріччя робити певні висновки. Я вважаю, що це крок уперед. Це збереже наші виші, це збереже наших дітей. І, відверто кажучи, викладачі зроблять усе можливе, щоб не втратити цих дітей. Дати знання їм“, – сказав мер Харкова.