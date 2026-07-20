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Іноземці повинні відвідати очно 51% занять: у харківського вишу є рішення

Оригінально 17:21   20.07.2026
Олена Нагорна
Іноземці повинні відвідати очно 51% занять: у харківського вишу є рішення

Щоб забезпечити щонайменше 51% очних занять для іноземних студентів — що є вимогою їхніх країн для визнання дипломів — університет міського господарства імені О. М. Бекетова шукає майданчики у західних регіонах України та замислюється над створенням спільного безпечного хабу в Харкові одразу для кількох місцевих вишів.

Через ситуацію з безпекою кількість іноземних студентів в університеті скоротилася втричі-вчетверо в порівнянні з довоєнним періодом, коли тут навчалося понад тисячу іноземців. Наразі установа щороку зараховує до сотні студентів з Азербайджану, Венесуели, країн Африки та інших регіонів, розповів МГ «Об’єктив» ректор університету Ігор Білецький.

«Якщо ми хочемо мати іноземних студентів, вони повинні до нас приїхати й хоча б якусь частину наших курсів вислухати офлайн. І якраз для таких студентів, мабуть, і ми будемо змушені шукати безпечні майданчики в західних регіонах… Їхні системи, їхні міністерства не визнають такі дипломи, які менше ніж 50% були відслухані офлайн. Тобто іноземним студентам потрібно 50% і плюс 1% відслухати програму офлайн. Вони повинні знаходитися тут», — пояснив Білецький.

Щоб виконати цю вимогу, ХНУМГ також обговорює можливість об’єднання зусиль з іншими харківськими вишами.

«Ми про це розмовляли з декількома університетами. Можливо, ми консолідуємо свої зусилля і зробимо один такий хаб на Харків, де б ми могли і якраз такі загальноосвітні предмети прочитати спільно цим студентам. Проблеми немає, є виклик, але ним треба займатися», — зазначив ректор.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 17:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через безпекову ситуацію кількість іноземних студентів в університеті скоротилася у три-чотири рази порівняно з довоєнним періодом.".