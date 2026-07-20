Фарбують та утеплюють фасад: як відновлюють будинок на Леся Сердюка в Харкові

На вулиці Леся Сердюка, 16, у Харкові відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок обстрілів.

На об’єкті вже виконали значний обсяг робіт. Зокрема, демонтували зруйновані конструкції, відновили стіни та перекриття. Крім того, фахівці утеплили підвальне приміщення та техповерх, замінили вікна та відновили інженерні мережі в пошкоджених квартирах, повідомили у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради.

Проєктом також передбачена комплексна термомодернізація будинку, що дасть змогу підвищити його енергоефективність та зменшити втрати тепла. Зараз будівельники утеплюють фасад та відкоси, а також шпаклюють і фарбують стіни. На сьогодні виконано близько 90% цих робіт.

Ознайомитись з концепцією відновлення будинку можна за посиланням.

Який вигляд мала ця багатоповерхівка у травні — дивіться фото.