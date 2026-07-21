Новини Харкова — головне за 21 липня: удари БпЛА по місту

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07:30

Вночі Харків атакували БпЛА: був удар по будинку, почалася пожежа

Упродовж ночі 21 липня Харків періодично атакували російські безпілотники. Про перший удар мер Ігор Терехов повідомив після опівночі. Перший “приліт” по місту зафіксували близько 00:10. Тоді під атакою опинився Київський район.

“Фіксуємо влучання ударного дрона”, – уточнив Терехов.

Протягом ночі моніторингові ТГ-канали періодично писали про різні загрози для обласного центру – переважно летіли БпЛА, але ворог випускав і КАБи у бік міста. А вже під ранок, близько 3:30, над Харковом з’явилися ударні безпілотники. Близько 04:00 зафіксували і “приліт”.

“Попередньо, внаслідок влучання БпЛА «Італмас» сталося загоряння приватного житлового будинку в Немишлянському районі”, – повідомив Терехов.