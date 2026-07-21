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Замість допомоги – рабство: псевдореабілітаційні центри “накрили” у Харкові 📹

Суспільство 12:12   21.07.2026
Вікторія Яковенко
Замість допомоги – рабство: псевдореабілітаційні центри “накрили” у Харкові 📹

У Харкові правоохоронці викрили мережу псевдореабілітаційних центрів, де, за даними слідства, людей незаконно позбавляли волі та експлуатували. Підозру вручили шістьом ймовірним організаторам.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: для реалізації схеми фігуранти використовували благодійну організацію, яку очолював один із них. Вони орендували два приватні будинки у Слобідському та Салтівському районах, облаштувавши їх під заклади закритого типу. Одночасно в кожному перебували у середньому від 20 до 60 людей.

«Нових «пацієнтів» підшукували під приводом безоплатної роздачі продуктів. Раз на тиждень учасники групи виїжджали в різні райони Харкова, знаходили людей із наркотичною чи алкогольною залежністю або тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і переконували пройти «реабілітацію». Їхнім родичам обіцяли лікування та одужання, отримуючи за це від 5 до 25 тисяч гривень щомісяця залежно від матеріального становища сім’ї», – встановило слідство.

Насправді жодної медичної чи психологічної допомоги в цих закладах не надавали, кажуть правоохоронці. У людей забирали документи, телефони, гроші та інші особисті речі. Вікна були обладнані ґратами, двері постійно замикалися.

Відео: Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі додають: потерпілих змушували виконувати господарські роботи без оплати, тричі на день вивчати Біблію за протестантськими канонами, а за непокору люди зазнавали психологічного тиску та погрози фізичною розправою.

«Ролі між учасниками були чітко розподілені. Керівник схеми координував діяльність мережі, двоє його спільників здійснювали постійний нагляд за людьми, ще троє — колишні «пацієнти» цих самих закладів — після проходження так званої реабілітації стали наглядачами», – розповіли правоохоронці.

Викрили таку схему в березні. Із приміщень силовики звільнили людей, які повідомили правоохоронцям, що весь цей час їх утримували всупереч їхній волі.

Шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція статті передбачає до 5 років тюрми, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину.

фэйковые ребцентры в Харькове

фэйковые ребцентры в Харькове

фэйковые ребцентры в Харькове

фэйковые ребцентры в Харькове

фэйковые ребцентры в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці викрили мережу псевдореабілітаційних центрів, де, за даними слідства, людей незаконно позбавляли волі та експлуатували.".