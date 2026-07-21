“Ситуація критична”: харків’ян просять здати кров

Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.

“Друзі, ситуація критична! Запаси донорської крові закінчуються”, – йдеться у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.

Нагадаємо, на початку липня поруч із Обласним центром служби крові стався ворожий удар.