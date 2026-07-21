Live

“Ситуація критична”: харків’ян просять здати кров

Суспільство 16:14   21.07.2026
Вікторія Яковенко
“Ситуація критична”: харків’ян просять здати кров Фото: Харківський обласний центр служби крові

Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.

“Друзі, ситуація критична! Запаси донорської крові закінчуються”, – йдеться у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.

Нагадаємо, на початку липня поруч із Обласним центром служби крові стався ворожий удар.

Читайте також: Ворог посилив атаки Куп’янська, “класична штовханина” у Козачій Лопані – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне за 21 липня: удари БпЛА по місту та Чугуївщині, фронт
Новини Харкова — головне за 21 липня: удари БпЛА по місту та Чугуївщині, фронт
21.07.2026, 17:07
У громаді на Харківщині може переховуватися окупант: звернення до жителів
У громаді на Харківщині може переховуватися окупант: звернення до жителів
21.07.2026, 12:41
Замість допомоги – рабство: псевдореабілітаційні центри “накрили” у Харкові 📹
Замість допомоги – рабство: псевдореабілітаційні центри “накрили” у Харкові 📹
21.07.2026, 12:12
Обіцяв замаскувати під військового і вивезти до Білорусі: затримання у Харкові
Обіцяв замаскувати під військового і вивезти до Білорусі: затримання у Харкові
21.07.2026, 14:23
Схему з бронюванням через критичне підприємство у Харкові викрила СБУ
Схему з бронюванням через критичне підприємство у Харкові викрила СБУ
21.07.2026, 15:00
Терехов: працюємо над тим, щоб збивати FPV та “бандероли” – де поки небезпечно
Терехов: працюємо над тим, щоб збивати FPV та “бандероли” – де поки небезпечно
21.07.2026, 11:04

Новини за темою:

21.07.2026
Схему з бронюванням через критичне підприємство у Харкові викрила СБУ
21.07.2026
Обіцяв замаскувати під військового і вивезти до Білорусі: затримання у Харкові
21.07.2026
Постраждали дахи, вибиті вікна: два будинки пошкоджені у Харкові через атаку
21.07.2026
Замість допомоги – рабство: псевдореабілітаційні центри “накрили” у Харкові 📹
20.07.2026
ЗМІ “шлють” Сирського у відставку, небезпека для дітей – підсумки 20 липня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Ситуація критична”: харків’ян просять здати кров», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний центр служби крові закликає харків’ян здавати кров.".