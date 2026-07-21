У громаді на Харківщині може переховуватися окупант: звернення до жителів

Жителів Савинської громади просять бути уважними до нових і підозрілих людей через військовослужбовця РФ, який втік.

“Один із втікачів (військовослужбовець рф) досі не знайдений. Ймовірно, перебуває на території нашої громади. Прохання при виявленні підозрілих осіб негайно повідомляти у старостати чи селищну раду або на номер 102!”, – звернулася голова Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун.

Зазначимо, минулого тижня в мережі розповсюджували інформацію про те, що на Харківщині розшукують російських військових, які начебто 11 липня втекли з полону. За даними пабліків, чоловіки озброєні, тому жителів закликали не наближатися до них.