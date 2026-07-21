Двоє загиблих та 15 постраждалих: як минула доба на Харківщині і куди били

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 липня поінформував про наслідки ударів на Харківщині.

“У сел. Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень, ще 7 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Харків 64-річна жінка зазнала поранень, гостра реакція на стрес – у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки; у м. Ізюм поранено 24-річного чоловіка; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнав поранень 63-річний чоловік; одна людина загинула в с. Костянтинівка Золочівської громади (її дані уточнюються)”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

три РСЗВ;

12 КАБ;

шість БпЛА типу «молния»;

три fpv-дрони;

60 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.