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Двоє загиблих та 15 постраждалих: як минула доба на Харківщині і куди били

Події 09:31   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих та 15 постраждалих: як минула доба на Харківщині і куди били

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 липня поінформував про наслідки ударів на Харківщині. 

У сел. Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень, ще 7 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Харків 64-річна жінка зазнала поранень, гостра реакція на стрес – у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки; у м. Ізюм поранено 24-річного чоловіка; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнав поранень 63-річний чоловік; одна людина загинула в с. Костянтинівка Золочівської громади (її дані уточнюються)”, – пише Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • три РСЗВ;
  • 12 КАБ;
  • шість БпЛА типу «молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 60 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 липня поінформував про наслідки ударів на Харківщині. ".