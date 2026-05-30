Мер Харкова Терехов став флагманом нового політичного проєкту – політолог

Що стоїть за антимігрантською риторикою мера Харкова Ігоря Терехова, чому він, ймовірно, потрапив до Асоціації прифронтових міст і громад і для кого цей політичний проєкт може стати рятівним колом, в інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів політолог Антон Авксентьєв.

Терехов став №1 у новому проєкті, Ким – другим пілотом у ньому ж

– Вже десь із пів року мер Харкова Ігор Терехов активно коментує у соцмережах події на національному рівні. Нещодавно він висловився проти трудових мігрантів, що варто не їх завозити, а берегти власних людей. То що це було?

– Мер переважно заперечує, що це політичний проєкт, якщо ми кажемо про Асоціацію прифронтових міст і громад. Він постійно повторює, що це ніколи не буде партією. Хоча там є нюанси з формулюваннями. Останній раз він сказав, що не буде в одній партії з Данилом Гетьманцевим (народний депутат від партії «Слуга народу», голова фінансового комітету ВРУ – прим. ред.), але вже якось не заперечив, що партії не буде взагалі.

Отже, за моїми суб’єктивними припущеннями, Асоціація прифронтових міст і громад – це політичний проєкт, який врешті буде політичною партією. І його флагманом є саме Ігор Терехов і десь другим пілотом, напевно, Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. І, напевно, трошки приревнував Ігор Терехов, коли там ще з’явився Данило Гетьманцев, як третій співголова. Принаймні так було сформульовано в опитуванні, здається, соціологічної служби Socis, які поставили оцю імовірну партію на гіпотетичних парламентських виборах з трьома прізвищами. І після цього була публічна реакція від мера Терехова, що він ніколи не буде в одній партії саме з Гетьманцевим.

Терехов добре розуміє виборців, він 20 років у політиці

– То ви пов’язуєте зміну риторики Терехова з появою цієї партії?

– Може в мене профдеформація як у політолога, але на мою думку це саме політичний проєкт, і тому змінилася риторика нашого міського голови. Він все більше, як ви зазначили, коментує загальноукраїнські інформаційні приводи, іноді міжнародні, все, що турбує українських виборців, не лише харківських. Тому він розширює свою риторику у популістичному стилі. Але більшість політиків так і роблять, якщо вони хочуть завоювати прихильність виборців. І вибір тем – це те, що є найбільш болючим зараз для українців.

– Так, Ігор Терехов навіть коментував роботу ТЦК…

– Мер після трьох років активної фази мобілізації в Харкові нарешті її помітив, почав критикувати зловживання ТЦК, як він казав. Потім він критикував народних депутатів за бездіяльність, що вони погано працюють, тому що українці завжди ненавидять своїх народних депутатів, яких вони самі обрали. Критикував уряд і персонально звертався до міністра енергетики Дениса Шмигаля, вимагав світло. От тепер критикує трудових мігрантів в цілому, і виступає як захисник українських робітників. Тобто це все те, що хоче почути медіанний виборець. Наш мер, вже досвідчений політик, він, нагадаю, вперше балотувався в 2006 році в парламент від “Нашої України”, він тоді був під патронатом Арсена Авакова. Тому він вже давно в політиці і розуміє, що хоче від нього почути виборець.

Чому Асоціація прифронтових міст і громад є останньою надією для «Слуг»

– Навіщо Ігорю Терехову партія мерів? Йому затісно в Харкові, чи він просто втомився?

– Ні, я переконаний, що йому не затісно в Харкові, і крісло мера Харкова він ніколи не поміняє добровільно на якийсь там мандат народного депутата. І тут в мене немає інсайдів, в мене є лише мої припущення, що це може бути трошки нав’язана історія, яка йде не з ініціативи Ігоря Терехова, який чомусь вирішив гратися в загально українську політику, в партію, парламент. Я думаю, що ініціатива йде, якщо узагальнено, то від Офісу Президента, якщо більш персоніфіковано, коректніше – від Давида Арахамії. Багато є прямих і непрямих індикаторів, що куратором саме цього проєкту є Давид Арахамія. І я думаю, що це починалося як певний запасний аеродром для чинної влади, але зараз він може стати й основним.

– Що на все вказує?

– Принаймні соціологія стосовно гіпотетичної партії мерів, в якої ще немає назви, і кажуть, що зараз проводять фокус-групу, зокрема і в Харкові, де тестують різні варіанти неймінгу, як же цю партію назвати. І згідно з замірами, ця нова партія вже випереджала канонічну «Слугу народу», тому цей запасний аеродром може стати й основним. Але я думаю, що цей проєкт не є виключно ініціативою Ігоря Терехова, а можливо, навіть і зовсім не його ініціативою, а десь у форматі, де його вже поставили перед фактом, що треба співпрацювати тепер і в такому партійному напрямку.