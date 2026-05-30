На Харківщині напали на співробітників ТЦК: підозрюваних піймали (фото)
Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків на Харківщині, які, за даними слідства, напали на співробітників ТЦК.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 травня група оповіщення одного з районних ТЦК та СП прибула до селища Сахновщина для виконання службових завдань.
«Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК, завдавши їм тілесних ушкоджень. Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії», – зазначили правоохоронці.
У поліції розповіли, що представники ТЦК отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Копи встановили усіх учасників події та затримали їх. 36-річному, 34-річному та двом чоловікам 29 років повідомили про підозру за різними статтями ККУ.
Нагадаємо, у місті Чугуїв 28 травня правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який пограбував літню жінку, а потім з ножем напав на оперативників — троє з них отримали тілесні ушкодження. Один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю — нападнику також знадобилася медична допомога.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 21:16;