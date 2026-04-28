Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали
Правоохоронці затримали 23-річного раніше судимого молодика, який, за версією слідства, 26 квітня у місті Лозова напав на пенсіонера з молотком.
Хлопець проникнув на територію домоволодіння 68-річного чоловіка, зайшов у літню кухню, де побачив господаря. Потім повалив пенсіонера на підлогу, бив молотком по плечах та долонях, душив та вимагав гроші, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
У цей час додому повернулася дружина чоловіка, і зловмисник утік.
Молодику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який увечері 26 квітня в Індустріальному районі Харкова завдав ножового поранення незнайомцю і кидався на інших людей.
Читайте також: Вибух біля супермаркету в Харкові: поліція знайшла ймовірного хулігана
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: напад, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 20:34;