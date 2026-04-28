Душив і бив молотком пенсіонера на Харківщині — молодика затримали

Події 20:34   28.04.2026
Олена Нагорна
Правоохоронці затримали 23-річного раніше судимого молодика, який, за версією слідства, 26 квітня у місті Лозова напав на пенсіонера з молотком.

Хлопець проникнув на територію домоволодіння 68-річного чоловіка, зайшов у літню кухню, де побачив господаря. Потім повалив пенсіонера на підлогу, бив молотком по плечах та долонях, душив та вимагав гроші, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

У цей час додому повернулася дружина чоловіка, і зловмисник утік.

Молодику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який увечері 26 квітня в Індустріальному районі Харкова завдав ножового поранення незнайомцю і кидався на інших людей.

Читайте також: Вибух біля супермаркету в Харкові: поліція знайшла ймовірного хулігана

