Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали

Правоохранители задержали 23-летнего ранее судимого парня, который, по версии следствия, 26 апреля в городе Лозовая напал на пенсионера с молотком.

Молодчик проник на территорию домовладения 68-летнего мужчины, зашел в летнюю кухню, где увидел хозяина. Затем повалил пенсионера на пол, бил молотком по плечам и ладоням, душил и требовал деньги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В это время домой вернулась жена мужчины, и злоумышленник убежал.

Молодчику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

