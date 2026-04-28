Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали
Правоохранители задержали 23-летнего ранее судимого парня, который, по версии следствия, 26 апреля в городе Лозовая напал на пенсионера с молотком.
Молодчик проник на территорию домовладения 68-летнего мужчины, зашел в летнюю кухню, где увидел хозяина. Затем повалил пенсионера на пол, бил молотком по плечам и ладоням, душил и требовал деньги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В это время домой вернулась жена мужчины, и злоумышленник убежал.
Молодчику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который вечером 26 апреля в Индустриальном районе Харькова нанес ножевое ранение незнакомцу и затем бросался на других людей.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нападение, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 20:34;