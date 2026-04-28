Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали

Происшествия 20:34   28.04.2026
Елена Нагорная
Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали

Правоохранители задержали 23-летнего ранее судимого парня, который, по версии следствия, 26 апреля в городе Лозовая напал на пенсионера с молотком.

Молодчик проник на территорию домовладения 68-летнего мужчины, зашел в летнюю кухню, где увидел хозяина. Затем повалил пенсионера на пол, бил молотком по плечам и ладоням, душил и требовал деньги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В это время домой вернулась жена мужчины, и злоумышленник убежал.

Молодчику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который вечером 26 апреля в Индустриальном районе Харькова нанес ножевое ранение незнакомцу и затем бросался на других людей.

Читайте также: Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
28.04.2026, 12:11
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 19:31
Старый Салтов или Белый Колодезь? Куда хотят двигаться россияне из Волчанска
Старый Салтов или Белый Колодезь? Куда хотят двигаться россияне из Волчанска
28.04.2026, 18:45
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
28.04.2026, 13:37
Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали
Душил и бил молотком пенсионера на Харьковщине — молодчика задержали
28.04.2026, 20:34

Новости по теме:

17.04.2026
Харьковщина оказалась лидером по количеству нападений на ТЦК
09.04.2026
Нападение на ТЦК или «сафари на человека» — детали суда в Харькове (видео)
08.04.2026
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
06.04.2026
Кидал в ТЦК гранаты, стрелял, ударил ножом: в Харькове поймали подозреваемого


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 23-летнего ранее судимого парня, который, по версии следствия, 26 апреля в городе Лозовая напал на пенсионера с молотком.".