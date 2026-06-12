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Реформа ВСУ: Сырский и Зеленский анонсировали срочный контракт и рост зарплат

Политика 17:38   12.06.2026
Оксана Горун
Реформа ВСУ: Сырский и Зеленский анонсировали срочный контракт и рост зарплат

Президент Украины Владимир Зеленский и Главком ВСУ Александр Сырский синхронно выпустили заявления, которыми анонсировали радикальные изменения в армии.

Сырский акцентировал на новых контрактах, а также пообещал «четкие сроки службы, повышенные зарплаты и больше справедливости для военных». Он назвал происходящее «наибольшей трансформации военной службы в истории государства». По словам Сырского, первый этап этой трансформации предполагает следующее:

  •  Контрактную систему с понятными условиями и четкими сроками службы: 1) пехотно-штурмовой контракт — на 14 месяцев для гражданских, на 10 месяцев для действующих военных и от 6 месяцев для военных, ранее уволившихся со службы; 2) боевой контракт — на 24 месяца для пилотов БпЛА, операторов НРК, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей; 3) базовый контракт – на 24 месяца для других направлений службы с возможностью занимать тыловые должности.
  • Каждый контракт имеет гарантированную отсрочку от 6 месяцев;
  • Человек подписывает контракт и понимает: где он служит, сколько служит, какая у него оплата и что после службы. Новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские. Также те, кто проходит службу по контракту, смогут перейти на новые условия.
  • Самые большие в мире зарплаты для пехоты – в среднем около 300 тысяч гривен (около 7000 долларов в месяц). Максимум – 460 тысяч гривен;
  • Mission Control для первой линии (чтобы в реальном времени видеть нагрузку на военных, пребывание на позициях, а также обеспечить справедливость боевых начислений);
  • Повышение минимальной зарплаты для военных в тылу до 30 тысяч гривен и впервые поднятие зарплаты для командиров. «Теперь командир корпуса сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц», — отметил Сырский.
  • Автоматические переводы в пределах одного корпуса через Армию+ без лишней бюрократии.
  • Открытие рынка рекрутинга иностранцев. «Наша цель – 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами», — написал Главком ВСУ.
  • Тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых, к концу года обещают начать увольнять со службы.

Из перечисленного Сырским президент Зеленский отметил увеличение зарплат в армии (минимум 30 тыс. грн в тылу); новые контракты для пехотинцев со средней зарплатой 300 тыс. грн на первой линии; увеличение выплат для командиров; четкие сроки контракта и отсрочки.

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«Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне», — сообщил Владимир Зеленский.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 17:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский и Главком ВСУ Александр Сырский синхронно выпустили заявления, которыми анонсировали радикальные изменения в армии".