Отвлечься от «прилетов»: в ботсаду Харькова создали сенсорную зону (видео)

В Харьковском ботаническом саду им. В. Н. Каразина волонтеры вместе с сотрудниками создали сенсорный участок, где можно пройтись босиком по различным природным материалам. Ольга Трофименко, инженер ботанического сада, рассказала МГ «Объектив» о возникновении и воплощении идеи.

«Эта идея возникла после того, как мы прошли обучение с нашими американскими коллегами, где терапевтическое садоводство уже давно используется. Тогда и появилась мысль обустроить в нашем ботаническом саду сенсорный участок, где люди могли бы немного разгрузиться после негативных событий. Даже после зимы прийти, почувствовать себя свободным на природе, походить босиком и ощутить разные природные материалы», — рассказала Ольга.

По ее словам, еще в конце марта начали прорабатывать концепцию, форму и наполнение участка. Основные работы начались в конце июня, когда проект был утвержден.

«В нашем кругу мы разместили камни и древесные материалы. Среди древесных — это спилы разного диаметра, древесная кора и ветки. Из камней — это галька разной фракции и мелкие камни, похожие на морской песок. Также на участке расположены секторы с еловыми шишками и рулонным газоном, чтобы посетители могли босиком походить по траве», — добавила Ольга.

Помимо сенсорной дорожки, в ботаническом саду обустроили тропу с тактильными растениями — от мягких листьев и колосков, похожих на заячьи хвостики, до колючих видов, в частности томатов. Посетители могут касаться их и ощущать особенности. Как отметила Ольга, основные работы по обустройству сенсорного участка выполнили волонтеры общественной организации «Новый Акрополь».

«Пришло очень много людей, более 40 человек было, и они с энтузиазмом взялись за работу. Даже говорили: “Давайте еще что-то сделаем”. Помогли нам и мусор собрать, и траву сгребли, даже розы пообрезали», — говорит инженер.

Волонтер ОО «Новый Акрополь» Ольга рассказала, что представители организации дважды в год приходят в ботсад, чтобы помочь сотрудникам ухаживать за территорией.

«Сегодня мы обустраиваем интерактивную зону для посетителей, чтобы люди могли пройтись босиком по природной поверхности, о которой мы уже забыли в городе. Здесь и кора, и мелкие камни, и крупные камни, также вот веточки», — добавила Ольга.

Еще одна волонтер Мария подчеркивает: такие пространства горожанам необходимы, так как врачи рекомендуют проводить на природе не менее 120 минут в неделю.

«Вот так рассредоточив внимание, созерцать цветы и птиц — это невероятно успокаивает наш ум. Поэтому советуем всем: прикосновение к природе — это то, что советуют врачи. В некоторых странах строят больницы так, чтобы окна выходили на деревья. Когда мы видим горизонт, видим зелень, это очень способствует здоровью. Поэтому сегодня мы присоединились к созданию еще одного такого уголка в нашем городе», — объяснила Мария.

Другая участница обустройства сенсорного участка, Елена, узнала о событии из соцсети Instagram и вместе с подругой присоединилась к мероприятию.

«Вообще у меня есть дача, и я такая поклонница всего этого, так что с удовольствием присоединилась. Очень хочется помочь нашему городу, потому что в такие времена собираемся, вдохновляемся, поддерживаем друг друга и создаем новые локации. Эта локация очень классная, можно босиком походить и почувствовать себя ребенком. Поэтому создаем, а потом сами же первыми будем пробовать, так что присоединяйтесь к нам», — призвала волонтер.

Анастасия, молодая мама двух маленьких дочерей, также присоединилась к мероприятию, о котором узнала, листая ленту Instagram.

«Я подумала, что детям тоже может быть интересно раскладывать эту кору, камушки, не только на площадке погулять, а приобщиться к чему-то интересному и необычному, и побывать в таком красивом месте. Мне больше всего понравилось раскладывать большие камни», — рассказала Анастасия.

Также женщина поделилась впечатлениями от прогулки по тактильной тропе.

«Вот это тактильная тропа, там, где посажены разные пряные растения, травы ароматные. Это задействует не только зрение, но и можно касаться растений, можно вдыхать ароматы. Это очень-очень классно», — добавила Анастасия.

В завершение Ольга Трофименко назвала главные цели этого проекта.

«Во-первых, это о том, чтобы привлечь людей в ботанический сад. Чтобы они не просто пришли и сказали: “Я здесь был”, а насладились чувством природы, прикоснулись к этим камням, разгрузились и отвлеклись от “прилетов”. Чтобы люди могли походить босиком, посидеть где-нибудь в теньке, прилечь на траву, взять с собой какую-нибудь книжку или съесть завтрак на траве», — подытожила инженер.