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ХарьковПрайд-2026 анонсировали ЛГБТ-активисты: будет марш и сбор для СОУ

Общество 16:13   27.07.2026
Виктория Яковенко
ХарьковПрайд-2026 анонсировали ЛГБТ-активисты: будет марш и сбор для СОУ Фото: KharkivPride

В этом году ХарьковПрайд запланирован с 5 по 12 сентября. ЛГБТ-активисты акцентируют: соберутся вместе, чтобы напомнить: равенство и права человека не могут ждать, а украинское законодательство до сих пор требует изменений.

«ХарьковПрайд станет простором для разговоров о признании семейных партнерств, эффективном расследовании преступлений на почве ненависти, недопущении дискриминационных законодательных инициатив и прав ЛГБТК+ людей жить открыто, безопасно и с полными правами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5-6 сентября состоится благотворительно-образовательный ПрайдФест, а 12 числа – марш ХарьковПрайда.

Подробную программу обещают опубликовать в скором времени.

«Во время ХарьковПрайда также пройдет благотворительный сбор в поддержку Сил обороны Украины. Все события пройдут с соблюдением требований военного времени и в сотрудничестве с Национальной полицией. Безопасность участниц и участников остается нашим приоритетом», – добавили активисты.

Напомним, в прошлом году во время ХарьковПрайда не обошлось без инцидентов – в центре города произошла стычка. Что стало причиной, почему ЛГБТ-активисты готовили обращение в полицию и какая позиция «Правой молодежи» – читайте здесь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году ХарьковПрайд запланирован с 5 по 12 сентября.".