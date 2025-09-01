Стычки на ЛГБТ-прайде в Харькове: версии организаторов и «Правої молоді» 📹

В субботу, 30 августа, в областном центре стартовал ХарьковПрайд-2025. Не обошлось без инцидентов — в центре города произошла потасовка. Что стало причиной, почему ЛГБТ-активисты готовят обращение в полицию и какая позиция «Правої молоді».

«30 августа наш ПрайдФест пытались сорвать молодые люди из Киева, с организаций «Гетманский гарнизон» и «Братство», — рассказали организаторы.

Они считают, что фейки и дискредитирующие новости вокруг ХарьковПрайда «ведут свое начало от российских и пророссийских каналов».

«Именно их и подхватили организации, которые позиционируют себя как «правые» и защищающие «традиционные ценности». На видео мы можем увидеть, как взрослые мужчины оказывают давление и кричат ​​на несовершеннолетних, заставляя их прорывать границу полиции и сопротивляться. Втягивание несовершеннолетних в подобное крайне безответственный и опасный шаг со стороны взрослых», — отметили организаторы.

Они добавляют: уже готовят заявление в Нацполицию и Ювенальную полицию.

«С требованием проверить действия организаторов данных столкновений по поводу возможного нарушения Закона Украины «Об охране детства», — отметили ЛГБТ-активисты.

И говорят: расценивают нападения на их мероприятие как попытку дестабилизации Украины.

Видео: KharkivPride

В Telegram-канале «Права молодь» объяснили свою позицию.

«Пока Харьков постоянно подвергается вражеским обстрелам, вместо того, чтобы помогать пострадавшим и Вооруженным Силам или воспитывать здоровую и сильную молодежь, которая в случае необходимости станет за защиту родного города, левые решили пропагандировать деструктивные идеи и извращения, организовав так называемый «Прайдфест», — говорится в сообщении.

Говорят, именно по этой причине правые организации и вышли на мирный протест против проведения Прайдфеста. По их словам, потасовку инициировали правоохранители.

«Начались переговоры с представителями полиции, которые препятствовали проведению акции, чтобы те разрешили дальнейшее ее проведение и пропустили активистов дальше по улице. Но правые получили отказ, после которого полицейские инициировали потасовку. После потосовки они начали попытки нападения и задержки активистов, но эти попытки оказались бесполезными», — сообщает «Права молодь».

Видео: «Права молодь»

Напомним, ранее организаторы ЛГБТ-прайда в Харькове заявляли об угрозах из Киева. Они объяснили, что получили информацию о том, что в Харьков якобы планируют прибыть представители ультраправых организаций из Киева «с намерением помешать проведению мероприятий ХарьковПрайда-2025. В частности, угроза касается благотворительно-образовательного ПрайдФеста, запланированного на 30-31 августа».

До этого организаторы ХарьковПрайда опубликовали подробную программу. Планируется, что мероприятия продлятся до 6 сентября.

Ранее на анонс ХарьковПрайда уже отреагировали военные. В частности, заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (ранее отряд ССО «Азов Харьков») Анатолий Сидоренко подверг критике эту идею. «Если хотите почтить память погибших — делайте это достойно. Если хотите помочь армии – делайте собрание напрямую, без дополнительных шоу. Но не надо прикрывать свою ЛГБТ-активность идеями о жертвенности, фронте и патриотизме», — написал он.

Не поддержал событие и командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев. Он напомнил сколько километров от Харькова до линии фронта. А также не удержался и от замечаний о самой сути прайда.