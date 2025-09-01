Сутички на ЛГБТ-прайді в Харкові: версії організаторів та «Правої молоді» 📹

У суботу, 30 серпня, в обласному центрі стартував ХарківПрайд-2025. Не минулося без інцидентів – у центрі міста сталася штовханина. Що стало причиною, чому ЛГБТ-активісти готують звернення до поліції та яка позиція «Правої молоді».

«30 серпня наш ПрайдФест намагалися зірвати молодики з Києва, з організацій «Гетьманський гарнізон» та «Братство», – розповіли організатори.

Вони вважають, що фейки та дискредитуючі новини навколо ХарківПрайду, «ведуть свій початок від російських та проросійських каналів».

«Саме їх і підхопили організації, які позиціонують себе як «праві» та такими, що захищають «традиційні цінності. На відео ми можемо побачити як дорослі чоловіки здійснюють тиск та кричать на неповнолітніх, змушуючи їх проривати кордон поліції та чинити опір. Втягування неповнолітніх у подібне є вкрай безвідповідальним та небезпечним кроком з боку дорослих», – зазначили організатори.

Вони додають: вже готують заяву до Нацполіції та Ювенальної поліції.

«З вимогою перевірити дії організаторів даних сутичок на предмет можливого порушення Закону України «Про охорону дитинства», – зазначили ЛГБТ-активісти.

І кажуть: розцінюють напади на їхні заходи як спробу дестабілізації України.

Відео: KharkivPride

У телеграм-каналі «Права молодь» пояснили свою позицію.

«Поки Харків постійно потерпає від ворожих обстрілів, замість того, щоб допомагати постраждалим та Збройним Силам чи виховувати здорову та сильну молодь, яка в разі потреби стане за захист рідного міста, ліві вирішили пропагувати деструктивні ідеї та збочення, організувавши так званий «Прайдфест», – йдеться у повідомленні.

Кажуть: саме з цієї причини праві організації вийшли на мирний протест проти проведення Прайдфесту. За їхніми словами, штовханину ініціювали правоохоронці.

«Почались переговори з представниками поліції, які перешкоджали проведенню акції, щоб ті дозволили подальше її проведення і пропустили активістів далі по вулиці. Але праві отримали відмову, після якої поліціянти ініціювали штовханину. Після штовханини вони почали спроби нападу та затримки активістів, але ці спроби виявились марними», – повідомляє «Права молодь».

Відео: «Права молодь»

Нагадаємо, раніше організатори ЛГБТ-прайду у Харкові заявляли про погрози з Києва. Вони пояснили, що отримали інформацію про те, що до Харкова нібито планують прибути представники ультраправих організацій з Києва “з наміром перешкодити проведенню заходів ХарківПрайду-2025. Зокрема, загроза стосується благодійно-освітнього ПрайдФесту, запланованого на 30-31 серпня”.

До цього організатори ХарківПрайду опублікували детальну програму. Заплановано, що заходи триватимуть до 6 вересня.

Раніше на анонс ХарківПрайду вже відреагували військові. Зокрема, заступник командира 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади (раніше загін ССО «Азов Харків») Анатолій Сидоренко розкритикував цю ідею. «Якщо хочете вшанувати загиблих — робіть це гідно. Якщо хочете допомогти армії — робіть збори напряму, без додаткових шоу. Але не треба прикривати свою ЛГБТ-активність ідеями про жертовність, фронт і патріотизм», – написав він.

Не підтримав подію і командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев. Він нагадав, скільки кілометрів від Харкова до лінії фронту. А також не втримався і від зауважень про саму сутність прайду.