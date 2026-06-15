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Загинули 10 кролів, у слона стрес – наслідки удару БпЛА по зоопарку Харкова

Події 21:58   15.06.2026
Оксана Якушко
Загинули 10 кролів, у слона стрес – наслідки удару БпЛА по зоопарку Харкова

15 червня близько 18:05 БпЛА (попередньо типу «Герань-2») поцілив по території зоопарку у Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок російської атаки пошкоджені скління вікон і фасад вольєра «Віварій», де на момент удару безпілотника перебували 150 кролів, 250 морських свинок, 700 пацюків та 250 мишей. Попередньо встановлено, що загинули 10 кролів, ще 15 — отримали поранення.

Також вибухова хвиля пошкодила скління та фасад вольєра для утримання слона, що розташований поруч із місцем удару. Слон зазнав гострої стресової реакції.

Інформація про постраждалих цивільних не надходила.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”,   росіяни атакували Харківський зоопарк, пізніше стало відомо, що загинуло кілька тварин. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 21:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 червня близько 18:05 БпЛА (попередньо типу «Герань-2») поцілив по території зоопарку у Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".