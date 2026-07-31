У Харкові побили й пограбували дитину: порушника затримали – прокуратура

29 липня у Харкові 28-річний місцевий мешканець, раніше судимий за розбій, побив підлітка і вкрав його особисті речі, повідомили в облпрокуратурі.

Правоохоронці встановили, що 13-річний хлопець їхав на велосипеді та зупинився на перехресті вулиці Університетської та Гімназійної Набережної. У цей момент до нього підійшов незнайомий чоловік і зав’язав розмову.

Дитини попросила залишити її в спокої та не чіпати, однак фігурант відреагував агресією: вдарив хлопця у потилицю та перекинув його велосипед, розповіли в прокуратурі.

«Надалі нападник силою зірвав із малолітнього бездротові навушники. Коли хлопець спробував їх повернути, чоловік почав бити його ногами по тулубу, збив окуляри, порвав футболку та ривком відібрав барсетку. Не зупиняючись, грабіжник завдав дитині ще серію ударів по обличчю, а його мобільний телефон, що випав під час бійки на землю, роздавив ногою», – зазначили правоохоронці.

Врятуватись дитині вдалося завдяки перехожій, яка відволікла чоловіка. Скориставшись моментом, хлопець утік і розповів про напад батькам, які викликали поліцію та «швидку». Хлопця шпиталізували.

Ймовірного нападника затримали, йому повідомили про підозру у грабежі, поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).