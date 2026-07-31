У середу не їздитимуть: розклад дизель-поїзда «Харків- Дергачі» на серпень
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував графік руху приміських дизель-поїздів між Харковом та Дергачами з 1 по 31 серпня.
Відправлення з Харкова:
- 17:17 → Дергачі (17:52)
- 19:06 → Дергачі (19:33)
Відправлення з Дергачів:
- 05:37 → Харків (06:07)
- 06:58 → Харків (07:28)
- 18:07 → Харків (18:37)
- 19:45 → Харків (20:15).
«По середах приміські дизель-поїзди не курсуватимуть. Інформація про графік відповідає розкладу, запровадженому після відновлення сполучення та діятиме протягом серпня, якщо не буде додаткових змін від перевізника», – зазначив Гололобов.
Він також додав, що звернувся з офіційним листом до приміської пасажирської компанії з проханням відновити ранковий електропоїзд із Харкова із зупинками на території Малоданилівської громади. Каже: саме цього рейсу найбільше потребують жителі.
Нагадаємо, електрички «Харків – Дергачі» повернулися на маршрут із понеділка, 27 липня.