У середу не їздитимуть: розклад дизель-поїзда «Харків- Дергачі» на серпень

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував графік руху приміських дизель-поїздів між Харковом та Дергачами з 1 по 31 серпня.

Відправлення з Харкова:

17:17 → Дергачі (17:52)

19:06 → Дергачі (19:33)

Відправлення з Дергачів:

05:37 → Харків (06:07)

06:58 → Харків (07:28)

18:07 → Харків (18:37)

19:45 → Харків (20:15).

«По середах приміські дизель-поїзди не курсуватимуть. Інформація про графік відповідає розкладу, запровадженому після відновлення сполучення та діятиме протягом серпня, якщо не буде додаткових змін від перевізника», – зазначив Гололобов.

Він також додав, що звернувся з офіційним листом до приміської пасажирської компанії з проханням відновити ранковий електропоїзд із Харкова із зупинками на території Малоданилівської громади. Каже: саме цього рейсу найбільше потребують жителі.

Нагадаємо, електрички «Харків – Дергачі» повернулися на маршрут із понеділка, 27 липня.