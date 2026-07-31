Live

У середу не їздитимуть: розклад дизель-поїзда «Харків- Дергачі» на серпень

Суспільство 14:45   31.07.2026
Вікторія Яковенко
У середу не їздитимуть: розклад дизель-поїзда «Харків- Дергачі» на серпень Фото: Олександр Гололобов

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував графік руху приміських дизель-поїздів між Харковом та Дергачами з 1 по 31 серпня.

Відправлення з Харкова:

  • 17:17 → Дергачі (17:52)
  • 19:06 → Дергачі (19:33)

Відправлення з Дергачів:

  • 05:37 → Харків (06:07)
  • 06:58 → Харків (07:28)
  • 18:07 → Харків (18:37)
  • 19:45 → Харків (20:15).

«По середах приміські дизель-поїзди не курсуватимуть. Інформація про графік відповідає розкладу, запровадженому після відновлення сполучення та діятиме протягом серпня, якщо не буде додаткових змін від перевізника», – зазначив Гололобов.

Він також додав, що звернувся з офіційним листом до приміської пасажирської компанії з проханням відновити ранковий електропоїзд із Харкова із зупинками на території Малоданилівської громади. Каже: саме цього рейсу найбільше потребують жителі.

Нагадаємо, електрички «Харків – Дергачі» повернулися на маршрут із понеділка, 27 липня.

Читайте також: У Харкові побили й пограбували дитину: порушника затримали – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Збирав вибухівки для терактів у центрі Харкова: вирок лаборанту вишу
Збирав вибухівки для терактів у центрі Харкова: вирок лаборанту вишу
31.07.2026, 16:16
Тисячі км “павутиння” із оптоволокна: який вигляд мають Вовчанські ліси 📹
Тисячі км “павутиння” із оптоволокна: який вигляд мають Вовчанські ліси 📹
31.07.2026, 13:39
На закупівлі деревини для Нацгвардії розікрали понад 2 млн: кого підозрюють
На закупівлі деревини для Нацгвардії розікрали понад 2 млн: кого підозрюють
31.07.2026, 13:30
У Харкові побили й пограбували дитину: порушника затримали – прокуратура
У Харкові побили й пограбували дитину: порушника затримали – прокуратура
31.07.2026, 14:13
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
31.07.2026, 07:16
Новини Харкова — головне 31 липня: напад на дитину, замах на Оболєнського
Новини Харкова — головне 31 липня: напад на дитину, замах на Оболєнського
31.07.2026, 15:20

Новини за темою:

31.07.2026
Збирав вибухівки для терактів у центрі Харкова: вирок лаборанту вишу
31.07.2026
У Харкові побили й пограбували дитину: порушника затримали – прокуратура
30.07.2026
Терехов проти байків; в УПЦ (МП) забрали Соборний сквер – підсумки 30 липня
30.07.2026
4,9 мільярда гривень отримали мешканці Харківщини на відновлення житла
30.07.2026
Вибух пролунав у Харкові: “Молния” вдарила по Салтівці, є постраждала


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У середу не їздитимуть: розклад дизель-поїзда «Харків- Дергачі» на серпень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 14:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов опублікував графік руху приміських дизель-поїздів між Харковом та Дергачами з 1 по 31 серпня.".