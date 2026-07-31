Чотири КАБи скинули росіяни на Ізюм вночі: пошкоджені понад 70 домів (фото)

31 липня о 02:17 росіяни випустили по Ізюму чотири авіабомби, пишуть у пресслужбі Ізюмської МВА.

Внаслідок “прильотів” пошкоджена будівля ліцею, об’єкти тепломереж, трансформаторна підстанція, лінії електропередач, газорозподільні мережі та цивільні автомобілі.

Крім того, в будинках вилетіли вікна, пошкоджені покрівлі. Загалом постраждали понад 70 будинків – приватні та багатоквартирні.

Раніше в облуправлінні ДСНС поінформували, що в ході аварійно-рятувальних робіт в Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Ще двоє людей постраждали.