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Чотири КАБи скинули росіяни на Ізюм вночі: пошкоджені понад 70 домів (фото)

Події 10:27   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири КАБи скинули росіяни на Ізюм вночі: пошкоджені понад 70 домів (фото) Фото: Ізюмська МВА

31 липня о 02:17 росіяни випустили по Ізюму чотири авіабомби, пишуть у пресслужбі Ізюмської МВА.

Внаслідок “прильотів” пошкоджена будівля ліцею, об’єкти тепломереж, трансформаторна підстанція, лінії електропередач, газорозподільні мережі та цивільні автомобілі.

Обстріл Ізюму 31 липня
Фото: Ізюмська МВА

Крім того, в будинках вилетіли вікна, пошкоджені покрівлі. Загалом постраждали понад 70 будинків – приватні та багатоквартирні.

Обстріл Ізюму 31 липня
Фото: Ізюмська МВА
Обстріл Ізюму 31 липня
Фото: Ізюмська МВА

Раніше в облуправлінні ДСНС поінформували, що в ході аварійно-рятувальних робіт в Ізюмі рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Ще двоє людей постраждали.

Обстріл Ізюму 31 липня
Фото: Ізюмська МВА

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 10:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 липня о 02:17 росіяни випустили по Ізюму чотири авіабомби, пишуть у пресслужбі Ізюмської МВА.".