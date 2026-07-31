Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку

З 16 пожеж, які загасили рятувальники протягом минулої доби, шість почалися внаслідок ударів РФ, передають в облуправлінні ДСНС.

Пожежі після “прильотів” вирували у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Лозівському районах області, а також у Харкові. Здебільшого пошкоджена цивільна інфраструктура, також горіла трава на відкритих територіях.

“Вночі російські війська завдали авіаційного удару по місту Ізюм. Внаслідок влучання було зруйновано приватний житловий будинок. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Ще дві особи постраждали. Також пошкоджено будівлю ліцею та пʼять приватних будинків”, – пишуть у ДСНС.

Крім того, за добу вирували сім пожеж у природних екосистемах на площі три гектари.