Live

Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку

Події 09:21   31.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку

З 16 пожеж, які загасили рятувальники протягом минулої доби, шість почалися внаслідок ударів РФ, передають в облуправлінні ДСНС.

Пожежі після “прильотів” вирували у Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Лозівському районах області, а також у Харкові. Здебільшого пошкоджена цивільна інфраструктура, також горіла трава на відкритих територіях.

“Вночі російські війська завдали авіаційного удару по місту Ізюм. Внаслідок влучання було зруйновано приватний житловий будинок. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Ще дві особи постраждали. Також пошкоджено будівлю ліцею та пʼять приватних будинків”, – пишуть у ДСНС.

Крім того, за добу вирували сім пожеж у природних екосистемах на площі три гектари.

Читайте також: Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали семеро людей через «прильоти»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

У понеділок частина Київського району буде без газу
У понеділок частина Київського району буде без газу
31.07.2026, 09:43
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
31.07.2026, 07:16
Сьогодні 31 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня 2026: яке свято та день в історії
31.07.2026, 06:00
Борова знищена, доводиться ховатися по підвалах – офіцер групи TERRA
Борова знищена, доводиться ховатися по підвалах – офіцер групи TERRA
30.07.2026, 21:01
Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу
Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу
31.07.2026, 09:08
Терехов проти байків; в УПЦ (МП) забрали Соборний сквер – підсумки 30 липня
Терехов проти байків; в УПЦ (МП) забрали Соборний сквер – підсумки 30 липня
30.07.2026, 23:00

Новини за темою:

31.07.2026
Синєгубов: за добу на Харківщині постраждали сім людей через “прильоти”
31.07.2026
Інтенсивність боїв на півночі спала – дані Генштабу
31.07.2026
Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу
31.07.2026
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
30.07.2026
Зарізав знайомого та намагався інсценувати його самогубство: суд виніс вирок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 09:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16 пожеж, які загасили рятувальники протягом минулої доби, шість почалися внаслідок ударів РФ, передають в облуправлінні ДСНС.".