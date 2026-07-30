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Борова знищена, доводиться ховатися по підвалах – офіцер групи TERRA

Записано 21:01   30.07.2026
Оксана Горун
Борова знищена, доводиться ховатися по підвалах – офіцер групи TERRA Скриншот

Про ситуацію на Борівському напрямку фронту в Харківській області в етері нацмарафону розповів Микола Волохов, командир групи TERRA у складі 3-го армійського корпусу ЗСУ.

“На жаль, сама Борова вже повністю знищена. Мирному населенню і військовим там перебувати дуже важко, доводиться ховатися по підвалах. Але й ворог не може туди просунутися”, – описав ситуацію Волохов.

Російська армія на Борівському напрямку намагається пройти через Борову, або форсувати річку Оскіл. І не досягає результатів уже тривалий час.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Оскіл – це така річка, я не втомлююся говорити, що вона неширока. Я сам народився, наприклад, у Києві, я звик до Дніпра. Дивишся – Дніпро. Коли кажуть: як його переплисти? Ніяк ти його не перепливеш без якихось спеціальних плавзасобів. Але під час війни насправді й Оскіл ти ніяк не перепливеш… Ворог намагається це робити різними способами. Він не полишає спроб це зробити, постійні піхотні штурми малими групами. Останнім часом, із березня місяця, важкої бронетехніки ми вже не бачили. Це або піхотні штурми, або штурми механізовані – “квадроциклізовані”: квадроциклами та звичайними мотоциклами. Ворог усю зиму намагався просуватися, потім всю весну, зараз уже все літо – і нічого не виходить. Намагався лізти прямо через річку – і там в один кінець. Знаєте, як сокира вміє плавати, – в такий кінець”, – пояснив офіцер.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 21:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Борівському напрямку фронту в Харківській області в етері нацмарафону розповів Микола Волохов, командир групи TERRA у складі 3-го армійського корпусу ЗСУ".